Les faillites augmentent sensiblement en janvier et février

Genève (awp) - Les faillites ont sensiblement progressé en Suisse au cours des deux premiers mois de l'année. La région zurichoise a été particulièrement touchée tout comme les secteurs du bois et du mobilier, de l'artisanat, de la construction et de l'hôtellerie. Pour leur part, les créations d'entreprises marquent le pas.

En janvier et février, 758 sociétés ont mis la clé sous le paillasson en Suisse, écrit mardi le cabinet Dun & Bradstreet. Par rapport à l'an dernier, cela représente une augmentation de 17%. Le canton de Zurich a observé la progression la plus marquée, avec un bond de 64%, devant l'espace Mittelland (+41%) et la Suisse centrale (+18%).

La Suisse du sud-ouest, soit les cantons de Genève, du Valais et de Vaud, affiche un recul de 2%, tandis que le nombre de faillites a reculé de 11% au Tessin.

Les nouvelles inscriptions au registre du commerce ont reculé de 1% à 8033 sociétés. Le recul a été le plus marqué dans l'espace Mittelland (-12%) et au Tessin (-6%). Les créations d'entreprises ont été les plus nombreuses sans le secteur des services de santé (+1,6%), devant l'industrie du bois et du mobilier et les prestations à la personne.

rq/fr