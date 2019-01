Les faillites d'entreprise augmentent légèrement en 2018

Zurich (awp) - Les faillites d'entreprises ont légèrement progressé l'année dernière en Suisse, selon le dernier relevé de Bisnode. Quelque 4813 sociétés ont mis la clés sous la porte en 2018, une hausse de 2% sur un an, a indiqué vendredi le spécialiste du recouvrement. Le bâtiment et la restauration risquent le plus souvent le dépôt de bilan.

La progression des faillites a été particulièrement importante dans les demi-cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures (+67%) et Extérieures (+38%), ainsi que dans ceux de Neuchâtel (+36%), Nidwald (+30%) et Schaffhouse (+29%).

Obwald (-21%), les Grisons (-11%) et Zurich (-6%) ont enregistré les plus importants replis l'année dernière, a précisé Bisnode dans un communiqué.

Parmi les autres cantons romands, Genève et le Valais ont réalisé un statu quo en matière de faillites, tandis qu'elles ont décollé dans le Jura (+22%). Fribourg a enregistré une modeste hausse (+5%), tandis que Vaud a fait état d'un repli (-2%).

Les professions les plus touchées par les cessations d'activités sont les entreprises de construction, les artisans et la restauration, tandis que les activités de services dans la santé et l'éducation, ainsi que dans l'immobilier représentent le plus faible risque.

Pour le seul mois de décembre, le nombre de faillites a décliné de 5% à 450 pour l'ensemble de la Suisse.

