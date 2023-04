Zurich (awp) - Les faillites ont bondi en Suisse de plus d'un tiers (+36%) en rythme annuel au cours des trois premiers mois de 2023. Au total, 1624 entreprises ont déposé leur bilan, un record pour un premier trimestre depuis 2018, indique le cabinet de conseil Dun & Bradstreet mardi dans son pointage périodique.

La cause première de cette hausse du nombre de faillites est la dégradation de l'environnement conjoncturel, même si la tendance varie passablement selon les régions. En Suisse centrale, avec notamment les cantons de Lucerne et de Zoug, les procédures d'insolvabilité ont décollé de 56% à 193 cas.

En chiffres absolus, c'est la zone sud-ouest (Genève, Vaud et Valais) qui a recensé le plus grand nombre de banqueroutes, soit 383 (+38%), alors que la région de Zurich, avec 279 (+24%) s'en est "relativement bien tirée", selon les auteurs de l'étude.

En comparaison sectorielle, l'artisanat reste la branche connaissant le nombre le plus élevé de faillites, avec 260 cas, mais affichant également la progression la plus modérée (+14%), alors que ceux-ci ont plus que doublé sur un an dans le commerce de détail (95) et ont également dépassé la moyenne nationale dans la construction (+76%), l'automobile (+62%) et l'hôtellerie-restauration (+46%).

