Les faillites d'entreprises en légère hausse sur les sept premiers mois

Zurich (awp) - Les procédures de faillites de sociétés ont légèrement augmenté sur les sept premiers mois de l'année en Suisse, selon le relevé mensuel du cabinet Bisnode publié jeudi. Les cantons du Jura, de Neuchâtel et dans une moindre mesure Genève ont été les plus touchés par les défaillances d'entreprises.

Au total, elles ont progressé de 2% à 2786 procédures de faillites.

Le canton du Jura a enregistré une flambée de 57% des procédures de faillites et Neuchâtel une envolée de 49%. Genève a enregistré une forte hausse de 15% sur un an, a précisé Bisnode dans son étude. Fribourg (-14%), Vaud (-9%) et Valais (-7%) ont pour leur part enregistré des baisses.

Dans la partie alémanique du pays, les cantons de Bâle-Ville (+24%), Nidwald (+88%) et Appenzell Rhodes-Intérieures (+70%) ont enregistré des progressions particulièrement élevées, alors que le pôle économique de Zurich a enregistré un modeste reflux de 3%.

Le Tessin a quant à lui vu le nombre de faillites entre janvier et juillet augmenter de 1%.

A l'inverse, les nouvelles inscriptions au registre du commerce n'ont crû que de 1% à 25'980 entreprises, avec des progressions particulièrement fortes dans les cantons de Zoug (+22%), d'Appenzell Rhodes-Extérieures (+15%) et au Tessin (+8%).

