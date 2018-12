Les faillites d'entreprises en recul en novembre

Zurich (awp) - Le nombre de faillites d'entreprises en Suisse a reculé en novembre, par rapport au mois correspondant de 2017. La diminution s'établit à 5%, avec 441 cessations de paiement contre 464 en nombre 2017, annonce lundi le bureau de conseils Bisnode.

Depuis le début de l'année cependant, les chiffres font état d'une hausse de 3% à 4421 faillites. Le nord-ouest du pays et la Suisse orientale (+9%) ainsi que le Plateau (+6%) sont les régions les plus touchées. La Suisse romande affiche en revanche un recul de 1%, et Zurich de 3%. Vaud en particulier a recensé 8% de faillites en moins.

Sur les onze premiers mois, 39'211 entreprises ont été enregistrées au Registre du commerce, quasiment le même nombre qu'en 2017, à 14 unités près. Genève enregistre une hausse de 3%, le Tessin de 1%, tandis que le Valais voit le nombre de créations reculer de 6%. Sur le seul mois de novembre, le nombre de nouvelles sociétés (3629) a diminué de 2%.

op/fr