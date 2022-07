Les familles d'Américains détenus à l'étranger font équipe pour faire pression sur Biden

Affirmant que le lobbying discret auprès de l'administration n'a donné que des résultats limités, les familles ont commencé à élever collectivement la voix pour demander à Biden de faire de cette question une plus grande priorité et aux responsables américains de prendre des mesures telles que l'organisation de nouveaux échanges de prisonniers avec des gouvernements étrangers.

Deux Américains détenus à l'étranger - la star du basket-ball Brittney Griner, deux fois médaillée d'or olympique, en Russie, et l'homme d'affaires irano-américain Siamak Namazi, en Iran - ont adressé ces derniers jours des appels publics distincts à Biden pour lui demander d'agir pour mettre fin à leur captivité. Griner a envoyé une lettre manuscrite tandis que Namazi a écrit un essai invité https://www.nytimes.com/2022/06/29/opinion/iran-prisoners-detained-americans.html dans le New York Times.

Griner a plaidé coupable à une accusation de trafic de stupéfiants devant un tribunal russe jeudi, mais a nié avoir intentionnellement enfreint la loi.

Le gouvernement américain n'a pas divulgué le nombre officiel d'Américains détenus à l'étranger.

La James W. Foley Legacy Foundation, qui porte le nom d'un journaliste américain enlevé et tué en Syrie, recense plus de 60 citoyens américains détenus à tort dans des pays tels que l'Arabie saoudite, le Belarus, le Burkina Faso, le Cambodge, la Chine, Cuba, l'Égypte, l'Iran, le Mali, le Myanmar, le Nicaragua, la Russie, la Syrie, la Turquie, l'Ouganda, les Émirats arabes unis, le Venezuela et le Yémen.

La libération en avril par la Russie de l'ancien Marine américain Trevor Reed a intensifié les appels des parents d'autres personnes détenues à l'étranger pour que Biden agisse. Reed a été libéré après trois ans de détention dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la Russie, à un moment où les tensions entre les pays s'intensifiaient en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. Dans le cadre de cet accord, Biden a commué la peine de Konstantin Yaroshenko, un pilote russe qui a purgé sa peine dans une prison américaine.

PLUS FORTS ENSEMBLE

"L'élan et la voix collective que vous voyez parmi nous - les familles - ont été, je pense, vraiment déclenchés par la libération de Reed", a déclaré Neda Shargi, sœur de l'homme d'affaires irano-américain Emad Shargi, détenu en 2015 alors qu'il rendait visite à sa famille à Téhéran.

"Même si les cas individuels sont différents, nous savons que ce que le président doit faire est le même pour nous tous", a-t-elle ajouté. "Nous sommes plus forts ensemble que dans nos plaidoyers individuels pour nos proches".

Certaines familles ont tenté de rendre leurs efforts plus visibles, en lançant la campagne "Bring Our Families Home" et en manifestant même devant la Maison Blanche.

Plusieurs semaines avant la libération de Reed, ses parents ont rencontré Biden après avoir manifesté devant la Maison Blanche. Les familles pensent désormais que le chemin pour obtenir des libérations commence par un rendez-vous en tête-à-tête avec Biden, un point de vue que l'administration a cherché à dissuader.

"L'équipe travaille dur pour obtenir la libération de chaque personne détenue à tort ou otage, qu'elle ait ou non un rendez-vous avec le POTUS (président des États-Unis)", a déclaré un responsable de la Maison Blanche, sous couvert d'anonymat.

M. Biden dispose d'un envoyé présidentiel pour les affaires d'otages au département d'État, nommé Roger Carstens. Le responsable de la Maison Blanche a déclaré qu'une autre personne du Conseil national de sécurité de Biden s'occupe de la question des Américains détenus, mais n'a pas précisé qui.

Jonathan Franks, un consul spécialisé dans la gestion de crise qui représente plusieurs familles d'otages et a travaillé sur le cas de Reed, a déclaré : "De nombreuses familles ont décidé d'être plus visibles."

Quelques jours seulement après que l'épouse de Griner, Cherelle Griner, ait déclaré dans une interview à CNN qu'elle souhaitait rencontrer Biden, le président et la vice-présidente Kamala Harris lui ont parlé par téléphone. La Maison Blanche a déclaré que Biden a demandé à son équipe de rester en contact régulier avec la famille de Griner et avec les familles des autres Américains détenus.

UN ÉCHEC SPECTACULAIRE

Le mois dernier, le secrétaire d'État Antony Blinken a tenu un appel vidéo avec les familles des Américains détenus, tandis que le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a tenu une session similaire l'année dernière. Les responsables américains ont déclaré que l'administration travaille "agressivement" pour ramener les gens chez eux et qu'elle s'entretient régulièrement avec les familles.

Certaines familles ont déclaré qu'elles appréciaient ce qu'elles considéraient comme une attention accrue de la part de l'administration de Biden, mais ont noté qu'elles entendaient surtout de la sympathie plutôt qu'une feuille de route claire pour l'action.

Dans son essai pour le New York Times, Namazi a décrié une incarcération qui a commencé en 2015, affirmant que l'approche de l'administration Biden pour libérer les détenus en Iran a "échoué de manière spectaculaire jusqu'à présent."

"À moins que le président n'intervienne immédiatement, il est probable que nous languissions dans cet abîme dans un avenir prévisible", a écrit Namazi.

Certains membres de la famille ont accusé l'administration de Biden d'être réticente à faire des échanges de prisonniers ou de donner l'impression de faire des concessions en acceptant des demandes politiques, créant ce que les responsables américains ont appelé un "risque moral".

"Notre gouvernement conclut des accords et négocie avec des dictateurs, avec des gouvernements communistes pour des raisons économiques, commerciales", a déclaré Joey, le père de Reed. "Et pourtant, quand il s'agit de ramener des Américains innocents à la maison, ils sont très réticents."

Les opposants aux échanges de prisonniers à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement américain ont déclaré qu'une telle action incite à davantage de prises d'otages à l'étranger et pourrait être considérée comme une concession politique. Cependant, la libération de Reed a valu à l'administration de Washington des éloges bipartites.