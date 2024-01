Les membres des familles de 34 prisonniers cubains incarcérés à la suite des manifestations antigouvernementales de juillet 2021 ont déposé une pétition auprès des législateurs afin d'obtenir une amnistie pour leurs proches.

Selon les groupes de défense des droits, quelque 1 000 personnes ont été emprisonnées à la suite de ces manifestations, les plus importantes depuis la révolution de Fidel Castro en 1959. Certaines d'entre elles ont été immédiatement libérées, mais des centaines purgent actuellement des peines allant de quelques années à plus de 20 ans, selon les ONG et les chiffres officiels.

La lettre de pétition, déposée vendredi, demande à Ana Maria Mari Machado, vice-présidente de l'Assemblée nationale, d'entamer le processus de proposition et de discussion d'une loi qui "reconnaîtrait que l'expression de la volonté de changement démocratique par les citoyens qui ont manifesté en juillet 2021 n'a pas été un crime".

La pétition comprend des signatures de parents de plusieurs manifestants célèbres, dont Maykel Castillo et Luis Manuel Otero, qui apparaissent tous deux dans le clip de la chanson "Patria y Vida", lauréate d'un Grammy latin et hymne officieux des manifestations du 11 juillet.

Une pétition en ligne a également commencé à circuler cette semaine, cherchant à obtenir un soutien tant au niveau national qu'à l'étranger.

Les autorités cubaines affirment que les personnes emprisonnées à la suite des manifestations ont violé la loi cubaine et ont été condamnées après avoir été jugées pour des délits allant de l'agression et du trouble à l'ordre public à la sédition.

Les États-Unis et l'Union européenne ont critiqué la réaction de Cuba, qu'ils jugent répressive et brutale, et ont appelé, avec l'Église catholique, à la libération des prisonniers.

Plus d'une douzaine d'autres personnes de Nuevitas, dans l'est de Cuba, ont été jugées la semaine dernière pour des manifestations qui ont eu lieu en août 2022, selon un document du tribunal consulté par Reuters, et attendent actuellement leur sentence.