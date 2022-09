Les familles des victimes du naufrage d'un bateau de migrants ne trouvent pas d'issue dans un Liban en crise

Le capitaine Scott Waters, qui dirige la quête du petit sous-marin jaune pour élucider le sort des migrants disparus depuis le naufrage de leur bateau le 23 avril, a déclaré que l'équipage avait décidé de remonter à la surface la dépouille en état de décomposition avancée, à un demi-kilomètre de hauteur.

Mais alors qu'il était hissé à la surface, le corps s'est désintégré morceau par morceau, se dispersant comme du sable dans l'eau, ne laissant que des vêtements dans la prise du bras robotisé du sous-marin.

Le sous-marin de recherche est arrivé la semaine dernière dans le cadre d'une mission de l'ONG australienne AusRelief visant à apporter des réponses aux familles de dizaines de personnes toujours portées disparues et présumées mortes - des réponses que l'État libanais dysfonctionnel et à court d'argent n'a toujours pas fournies.

Le Pisces VI a localisé le bateau, qui, selon Waters, ne présentait aucun signe évident de dommages causés par un bateau de la marine qui l'avait intercepté, ainsi que 10 corps. Mais la mission a depuis lors pris fin après que l'armée libanaise a informé AusRelief des risques possibles pour la sécurité, a déclaré à Reuters le chef de la mission, Tom Zreika.

Zreika, un ancien réfugié qui a lui-même été emmené par sa mère dans un voyage similaire vers Chypre au début de la guerre civile libanaise en 1975, a déclaré qu'AusRelief a malheureusement conclu que le sauvetage de tous les corps et du bateau nécessiterait des ressources beaucoup plus importantes.

"Il y avait une femme en bas, coincée à mi-chemin d'une fenêtre, tenant son bébé... C'est celle qui a brisé le (cœur) de tout le monde", a-t-il dit, en faisant référence à l'équipe de la mission. "Cela m'a rappelé comment ma mère m'aurait tenu dans ses bras".

Le canot pneumatique était conçu pour transporter jusqu'à une douzaine de personnes. Environ 80 migrants libanais, syriens et palestiniens se trouvaient à bord, dont une quarantaine ont été secourus, sept ont été confirmés morts et une trentaine sont toujours portés disparus.

Les familles désemparées des disparus espéraient que le sous-marin révélerait le sort de leurs proches et comment le bateau a coulé. Elles craignent maintenant que les corps restent immergés pour de bon, ainsi que les preuves potentielles.

Bien qu'une enquête des autorités libanaises sur l'incident soit toujours en cours, peu de familles s'attendent à ce qu'elle aboutisse à une conclusion juste, soulignant la profonde méfiance populaire envers le système judiciaire et les institutions de l'État libanais.

Selon les habitants, l'aggravation du désespoir économique et de la détresse dans la région appauvrie du nord du Liban d'où est parti le bateau de migrants incitera de plus en plus de personnes à s'embarquer dans des voyages périlleux en mer à la recherche d'une nouvelle vie en Europe.

JE SUIS PRÊT À PARTIR

Le nombre de personnes qui ont quitté ou tenté de quitter le Liban par la mer a presque doublé en 2021 par rapport à 2020, et a encore augmenté de plus de 70 % en 2022 par rapport à la même période l'année dernière, a déclaré l'agence des Nations unies pour les réfugiés à Reuters dans un courriel.

Les principales raisons invoquées sont l'"incapacité de survivre au Liban en raison de la détérioration de la situation économique" et le "manque d'accès aux services de base et les opportunités d'emploi limitées", a-t-il déclaré.

Le Liban est aux prises avec une grave crise financière depuis 2019 qui a laissé huit personnes sur dix dans la pauvreté.

Le bateau de migrants a chaviré et coulé après une collision avec un navire de la marine libanaise qui tentait de stopper son voyage vers l'Europe.

Les autorités pensent qu'il est parti de la ville balnéaire endormie de Qalamoun, juste au sud du grand port de Tripoli, depuis le quai d'une station balnéaire abandonnée où les habitants se rendent pour passer du temps libre.

"Tout ce que nous voulons, c'est quitter ce pays. Il n'y a plus rien ici", a déclaré Bilal Hamam, un ouvrier journalier de 42 ans dans une cimenterie locale qui n'a pas été appelé au travail lundi.

"Mes amis sont partis (sur les précédents bateaux de migrants). J'avais peur de partir parce que j'ai des enfants... mais maintenant je suis prêt à partir avec ma famille", a-t-il dit.

"Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts et mes enfants non plus".

UNE MOQUERIE

Certaines familles des victimes ont déposé des accusations criminelles contre l'officier de la marine commandant le navire qui a intercepté le bateau de migrants et la douzaine d'autres membres d'équipage à bord, après que certains migrants survivants ont déclaré avoir été éperonnés.

L'armée a déclaré que son navire et le bateau sont entrés en collision alors que le passeur de migrants en charge manœuvrait pour échapper à la capture.

L'enquête a été menée par le tribunal militaire du Liban, composé de membres de l'armée.

"C'est une moquerie dans tous les sens du terme... qu'une institution qui se respecte soit l'auteur accusé de tuer des gens et supervise également l'enquête", a déclaré Jihad Medlej, le père d'Hashem Medlej, 22 ans, qui se trouvait sur le bateau et qui est toujours porté disparu.

"Nous ne garderons pas le silence à ce sujet... Nous voulons vivre dans un État doté d'institutions et de lois", a déclaré à Reuters Mohammad Sablouh, un avocat représentant certaines familles.

Un porte-parole de l'armée a déclaré à Reuters qu'elle ne pouvait pas commenter les plaintes et les accusations des parents des morts en raison de l'enquête en cours.

Lors d'une réunion en mai avec les familles des victimes en deuil, le général Joseph Aoun, commandant en chef des forces armées libanaises, a promis une enquête transparente et impartiale.

Mais Medlej, rejetant le récit de l'armée, a déclaré qu'il n'a pas pu faire le deuil de son fils parce qu'il a reçu des rapports contradictoires sur son sort, aucun corps n'ayant été retrouvé, et qu'il pense qu'il est peut-être encore en vie.

Une source de l'armée, requérant l'anonymat en raison de l'enquête en cours, a déclaré qu'elle n'avait aucune information sur Hachem Medlej.

Une tentative d'un avocat des familles d'assigner Waters à fournir plus d'informations au tribunal sur les conclusions de la mission sous-marine, y compris des images haute définition, a échoué car le système judiciaire libanais était en grève.

Le capitaine a depuis quitté le Liban, et l'armée n'a jusqu'à présent publié que des images de faible qualité de l'épave.

Zreika a déclaré qu'il rendrait bientôt toutes les séquences publiques.

Il a déploré l'animosité croissante entre les gens ordinaires et les institutions au Liban.

Avant de partir, l'équipe de la mission a organisé un petit service en mer pour ceux qui ont péri, mais l'armée leur a déconseillé d'emmener les parents des victimes, a déclaré Zreika.

"Ils ont dit : 'Nous ne pouvons pas garantir votre sécurité'".