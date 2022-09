Les familles entretiennent le souvenir des victimes du 11 septembre

Qu'ils n'oublieront jamais les près de 3 000 personnes qui ont perdu la vie en 2001 ici au World Trade Center de New York... au Pentagone à l'extérieur de Washington... et dans un champ en Pennsylvanie... où un avion détourné s'est écrasé après que des passagers ont mené une contre-attaque.

"N'oublions jamais ce qu'ils ont fait ici..."

À New York, Lisa Jiardini a perdu son frère Peter Klein.

"En ce moment, ça me semble être un long moment. Je me sens beaucoup plus vieille maintenant. Beaucoup de choses ont changé, mais mon amour pour mon frère reste le même. Je me souviendrai toujours de lui et de cette journée".

Diane Massaroli a perdu son mari, Michael. Elle se souvient très bien de ce jour.

"J'ai allumé la télévision dans la chambre de mon fils et nous avons vu le One World Trade Center en feu. Et mon fils a dit : 'Ce n'est pas l'immeuble de papa?'. J'ai répondu, 'Oui, mais tout ira bien'. Je l'ai juste précipité à l'école..."

Portant une photo de son mari, Mme Massaroli dit qu'il est important pour elle de garder sa mémoire vivante.

"C'est pourquoi j'y vais chaque année et je brandis sa photo. Même avec des gens qui ne l'ont jamais connu, juste pour le connaître et se souvenir de son visage parce que c'était une vie qui valait beaucoup."

Au Pentagone, le président américain Joe Biden a évoqué la réaction de la nation.

"J'espère que nous nous souviendrons qu'au milieu de ces jours sombres, nous avons creusé profondément, nous nous sommes souciés les uns des autres, et nous nous sommes rassemblés."

Et c'est ce que Sam Pulai, qui a perdu son cousin Thomas Casoria, un pompier, affirme que les familles des victimes continueront à faire.

"En fin de compte, c'est toute la famille, se tenir là chaque année à l'avant, regarder toutes les autres personnes qui sont dans le même bateau. Ils ont tous perdu un être cher et cela fait partie du processus de guérison."