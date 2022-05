Les faucons de la Fed, Waller et Bullard, s'opposent à l'idée d'être "derrière la courbe".

Vendredi, deux des faucons les plus virulents de la Réserve fédérale ont rejeté l'idée que la banque centrale américaine a manqué le coche dans la lutte contre l'inflation élevée, citant un resserrement des conditions financières qui a commencé bien avant que la Fed ne commence à relever ses taux d'intérêt en mars.

"A quel point avons-nous pu être en retard en termes de temps si, en utilisant les prévisions, on considère que les hausses de taux commencent effectivement en septembre 2021 ?" a déclaré le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, notant que les rendements de l'obligation du Trésor à deux ans ont augmenté l'automne dernier lorsque la Fed a commencé à signaler la fin de sa politique super-easy.

Ce mouvement reflétait l'équivalent de deux hausses de taux de la Fed jusqu'en décembre, a-t-il dit.

S'exprimant lors de la même conférence de l'Université de Stanford, intitulée "Comment la politique monétaire a pris du retard", le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a soutenu que la Fed n'est "pas aussi en retard sur la courbe que vous auriez pu le penser."

Plus tôt cette semaine, la Fed a relevé son taux directeur dans une fourchette de 0,75 % à 1 %. Les critiques disent que c'est beaucoup trop bas pour lutter contre l'inflation qui atteint trois fois l'objectif de 2 % de la Fed.

M. Bullard a déclaré qu'il était d'accord, qualifiant l'inflation de "beaucoup trop élevée", et a appelé à une hausse "rapide" des taux, jusqu'à peut-être 3,6 %, pour maîtriser l'inflation. Mais il a fait remarquer que les marchés ont déjà fixé le prix d'une grande partie de cette augmentation.

Les négociants de contrats à terme sur les taux d'intérêt tablent actuellement sur un taux des fonds fédéraux de 3 % à 3,25 % d'ici la fin de l'année.

"Cela va dans la bonne direction... Espérons que nous serons bientôt en mesure d'abandonner cette caractérisation de l'arrière-courbe", a déclaré M. Bullard.

Les deux hommes ont été parmi les premiers décideurs de la Fed l'année dernière à appeler à un retrait rapide de la politique monétaire facile et à un début plus rapide de relèvement des taux d'intérêt.

Bullard, en fait, a émis une opinion dissidente sur la hausse des taux d'un quart de point de la Fed en mars, la jugeant trop faible.

Mais tous deux se sont joints à leurs collègues pour approuver la hausse des taux d'un demi-point intervenue cette semaine. Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimant après l'annonce de la décision sur les taux, a signalé d'autres augmentations à venir, notamment des hausses de taux d'un demi-point en juin et en juillet.

M. Waller a profité de son intervention de vendredi pour expliquer comment les données économiques ont d'abord semblé confirmer, puis remettre en question son propre point de vue du printemps dernier : l'inflation serait transitoire à mesure que les chaînes d'approvisionnement se rétablissaient et que les mesures de relance budgétaire ponctuelles s'estompaient, et que le marché du travail était prêt à repartir de plus belle lorsque le COVID-19 s'éloignerait.

La plupart de ses collègues partageaient le premier point de vue ; les avis étaient plus partagés sur le second. En fin de compte, selon M. Waller, l'inflation s'est avérée beaucoup plus élevée et plus persistante qu'il ne l'avait pensé.

Dans le même temps, il a décrit le "coup de poing dans les tripes" qu'il a ressenti lorsque deux rapports mensuels sur l'emploi plus faibles que prévu en août et septembre ont semblé saper la thèse de la guérison du marché du travail.

Il s'est avéré que les révisions ultérieures des données ont montré que le marché du travail américain avait été plus fort que ce que les données en temps réel suggéraient.

"Si nous avions su à l'époque ce que nous savons maintenant, je crois que la (Fed) aurait accéléré le tapering et relevé les taux plus tôt", a déclaré M. Waller. "Mais personne ne le savait, et c'est la nature de l'élaboration de la politique monétaire en temps réel."

Début novembre, la plupart des responsables politiques avaient compris que l'inflation élevée et croissante ne diminuerait pas assez rapidement d'elle-même et que la demande de main-d'œuvre des entreprises dépassait de loin l'offre du marché du travail qui tardait à se reconstituer.

"C'est à ce moment-là ... que le FOMC a pivoté", a déclaré Waller. Le Comité fédéral de l'open market, connu sous le nom de FOMC, est l'organe de fixation de la politique de la Fed.

La conférence a réuni plusieurs anciens décideurs et économistes de la Fed qui ont fait valoir que la Fed avait pris tellement de retard qu'elle finirait presque certainement par provoquer une récession en cherchant à rattraper son retard en augmentant plus rapidement les taux.

L'ancien vice-président de la Fed chargé de la supervision, Randal Quarles, qui affirme avoir été le membre le plus faucon de la Fed jusqu'à l'arrivée de Waller à la fin de l'année dernière, a déclaré lors de la conférence qu'avec le recul, il est clair "qu'il aurait été préférable de commencer à relever les taux en septembre dernier."

Ce n'était pas un manque de sang-froid, de politique ou de stupidité, a-t-il déclaré vendredi. "C'était une situation compliquée avec peu de précédents, et les gens font des erreurs".