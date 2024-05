Selon un rapport d'une société d'analyse des médias sociaux communiqué en exclusivité à Reuters avant sa publication vendredi, les faux comptes affichant des messages relatifs à l'élection présidentielle américaine prolifèrent sur la plateforme de médias sociaux X.

Les analystes de la société technologique israélienne Cyabra, qui utilise un sous-ensemble de l'intelligence artificielle appelé apprentissage automatique pour identifier les faux comptes, ont constaté que 15 % des comptes X faisant l'éloge de l'ancien président Donald Trump et critiquant le président Joe Biden sont faux. Le rapport a également révélé que 7 % des comptes louant Biden, un démocrate, et critiquant Trump, un républicain, sont faux.

L'étude de Cyabra est basée sur un examen des messages postés sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, pendant deux mois à partir du 1er mars. L'étude comprenait l'analyse des hashtags les plus populaires et la détermination du sentiment, à savoir si les messages sont positifs, négatifs ou neutres.

L'analyse montre que les faux comptes nouvellement détectés ont été multipliés par dix au cours des mois de mars et d'avril.

Le rapport cite 12 391 profils pro-Trump inauthentiques sur un total de 94 363 et 803 profils pro-Biden inauthentiques sur un total de 10 065.

Un porte-parole de X n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les faux comptes, pas plus que les représentants de la Maison Blanche et de la campagne Trump.

X et d'autres plateformes de médias sociaux font l'objet d'une surveillance accrue depuis 2016, lorsque la Russie s'est immiscée dans l'élection présidentielle américaine pour tenter de renforcer la candidature de M. Trump et de nuire à son adversaire, la démocrate Hillary Clinton. Les responsables électoraux et les experts en désinformation en ligne sont de nouveau à l'affût des récits trompeurs à l'approche de l'élection du 5 novembre.

Les faux comptes faisant l'éloge de M. Trump font partie d'une campagne coordonnée visant à influencer l'opinion publique et les discussions en ligne, selon M. Cyabra. Le rapport n'identifie pas les personnes ou les groupes à l'origine de cette campagne.

Cyabra a déclaré avoir pris cette décision sur la base de preuves, notamment l'utilisation de hashtags identiques et le fait que les faux comptes ont publié des messages et des commentaires en même temps. Le rapport a constaté que les faux comptes pro-Trump diffusaient deux messages principaux : "Votez pour Trump" et "Biden est le pire président que les États-Unis aient jamais eu".

"Le niveau de coordination suggère qu'il y a un objectif néfaste et qu'il y a toute une opération pour changer l'opinion des gens, a déclaré le vice-président de Cyabras, Rafi Mendelsohn.

Les faux comptes soutenant Joe Biden ne font pas partie d'une campagne coordonnée, selon le rapport, car les caractéristiques d'une campagne coordonnée - telles que des faux comptes postant en même temps - n'ont pas été identifiées.

X, qui était cotée en bourse jusqu'à son rachat en 2022 par le milliardaire Elon Musk, a longtemps minimisé l'utilisation de faux comptes sur sa plateforme. Twitter a déclaré en mai 2022 que moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens étaient des "faux comptes ou des spams", sur la base d'un examen interne des comptes. À l'époque, Cyabra avait estimé que 13,7 % des profils Twitter étaient inauthentiques.

Dans un billet X publié le 4 avril, M. Musk a indiqué qu'une purge du système des bots et des trolls était en cours et que l'entreprise allait retrouver les personnes responsables et appliquer toute la rigueur de la loi à leur encontre. En octobre, l'entreprise a testé son programme Not a Bot en Nouvelle-Zélande et aux Philippines pour lutter contre les bots et les spammeurs.