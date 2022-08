Les femmes candidates aux élections kenyanes subissent des abus et des attaques

Njue est l'une des dizaines de candidates qui ont été agressées physiquement pendant la campagne pour les élections présidentielles, législatives et locales du 9 août, selon l'Association des femmes parlementaires du Kenya.

De telles violences dissuadent toutes les femmes, sauf les plus déterminées, de se présenter, a déclaré Mercy Mwangi, coordinatrice de programme de l'association, ajoutant que la plupart des cas ne sont pas signalés.

"Les gens disent : 'Nous voulons des femmes en politique, nous voulons que davantage de femmes obtiennent ces sièges politiques'. Mais comment vont-elles les obtenir si elles sont humiliées ?" a déclaré Njue, 39 ans.

Elle a signalé son agression à la police, mais a déclaré qu'il n'y avait eu aucune arrestation. Le porte-parole de la police, Bruno Isohi Shioso, a déclaré que le dossier de Njau reste ouvert et actif.

On ne sait pas qui organise la plupart des attaques, mais les candidats soupçonnent leurs concurrents. Aucun des principaux partis politiques n'a répondu aux demandes de commentaires sur la question.

La violence contre les femmes ne se limite pas à l'arène politique. Près de la moitié des femmes kenyanes subissent des violences sexistes, selon le Gender Violence Recovery Centre du Nairobi Women's Hospital.

BACKLASH

Les candidates disent subir des intimidations constantes.

Mary Mugure, une ancienne travailleuse du sexe, a reçu des appels téléphoniques et des SMS menaçants alors qu'elle se présentait à une assemblée de comté cette année. En novembre, deux hommes sur une moto l'ont attaquée alors qu'elle marchait dans la rue.

"C'était juste pour m'intimider, pour que je me retire", a déclaré Mugure, qui a continué à faire campagne mais a perdu l'investiture.

Une étude de 2020 publiée par Cambridge University Press a déclaré qu'une exigence constitutionnelle établie une décennie plus tôt - selon laquelle aucun sexe ne devrait avoir plus de deux tiers des postes élus ou nommés - pourrait avoir créé un retour de bâton contre les femmes.

Le quota n'a jamais été atteint. Il y a 75 femmes dans la chambre basse de 349 membres, dont 47 sièges réservés spécifiquement aux femmes. Les femmes représentent environ un tiers de la chambre haute. Seuls trois des 47 gouverneurs de comté sont des femmes.

Aucune femme n'a occupé le poste de président ou de vice-président du Kenya, bien que l'un des principaux candidats actuels à la présidence, Raila Odinga, ait une colistière féminine https://www.reuters.com/world/africa/odingas-running-mate-kenyan-election-promises-corruption-crackdown-if-elected-2022-06-21.

Dans les pays voisins, l'Éthiopie, la Tanzanie et l'Ouganda, plus d'un tiers des parlementaires sont des femmes, selon l'Union interparlementaire. L'Éthiopie et la Tanzanie ont des femmes présidentes.

LE COMBAT CONTINUE

Parfois, il y a une fin heureuse. Sarah Korere, législatrice de la circonscription de Laikipia North, a été agressée par un collègue parlementaire en 2016.

Elle a fini par prendre son siège l'année suivante, passant d'un siège réservé aux femmes à un siège ordinaire - un mouvement qui s'accompagne d'un budget nettement plus important. Elle a utilisé cet argent et des dons pour construire une nouvelle école, a-t-elle dit.

Son agresseur a été emprisonné pendant un an en 2020, mais libéré au bout de trois mois. Il essaie maintenant de récupérer son siège - mais ces jours-ci il est plus poli, a dit Korere.

L'opposant, Matthew Lempurkel, n'a pas pu être joint pour un commentaire. Son avocat, James Orengo, n'a pas répondu aux appels demandant des commentaires.

"Quand il (Lempurkel) a été emprisonné, c'était un très bon message", a-t-elle déclaré. "C'était une victoire pour les femmes kenyanes".