Coincé dans une mission catholique abritant des dizaines de femmes et d'enfants fuyant la guerre qui fait rage dans les rues de Khartoum, le père Jacob Thelekkadan a fait de nouveaux trous dans sa ceinture à mesure que les réserves de nourriture diminuaient et qu'il maigrissait.

Environ 80 personnes sont réfugiées à l'intérieur de la mission Dar Mariam, une église et une école catholiques situées dans le district d'al-Shajara à Khartoum, prises entre les feux croisés de l'armée soudanaise et des forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), selon les témoignages du prêtre et de sept autres personnes présentes à la mission.

Le toit du bâtiment principal a été endommagé par des obus, et certaines parties du quartier des nonnes ont été incendiées. Des trous causés par des balles perdues marquent les murs de la mission.

La nourriture s'étant raréfiée, les religieuses ont fait bouillir des feuilles d'arbre pour que les enfants les mangent et beaucoup d'adultes ont sauté des repas.

Une opération de sauvetage menée par la Croix-Rouge en décembre s'est soldée par deux morts et sept blessés, dont trois membres du personnel de l'organisation caritative, après que des hommes armés ont ouvert le feu sur le convoi, le forçant à rebrousser chemin avant qu'il n'atteigne la mission. Les belligérants se sont renvoyés la responsabilité de l'attaque.

M. Thelekkadan a déclaré que lui et les religieuses avaient refusé les offres de l'armée qui leur proposait de traverser définitivement la rivière en laissant leurs familles derrière eux.

"Lorsque la route sera sûre, nous serons les premiers à partir, mais avec les gens", a déclaré M. Thelekkadan, un ressortissant indien de 69 ans.

De nombreux habitants de la capitale soudanaise ont fui le conflit qui a éclaté en avril de l'année dernière, enveloppant Khartoum et ses villes sœurs de Bahri et Omdurman le long du Nil, et s'étendant rapidement à d'autres parties du pays.

Au début de la guerre, la RSF a occupé des sites stratégiques et des quartiers résidentiels de Khartoum, plaçant des tireurs d'élite sur des immeubles de grande hauteur. L'armée, qui ne disposait pas de forces terrestres efficaces, a répondu par des tirs d'artillerie lourde et des frappes aériennes.

La mission Dar Mariam est devenue un refuge pour ceux qui n'avaient pas les moyens de fuir ou qui n'avaient nulle part où aller.

Des photos communiquées à Reuters par Thelekkadan montrent des parties des bâtiments de la mission jonchées de débris, des murs lourdement endommagés par des balles ou des bombardements, et des pièces et des couloirs noircis par la fumée.

"Notre situation alimentaire est devenue très mauvaise", a déclaré Thelekkadan. "Nous sommes tous très affaiblis.

La faim extrême s'est répandue à travers le Soudan dans les zones les plus touchées par le conflit, provoquant des alertes à la famine dans certaines régions, y compris à Khartoum.

10 MILLIONS DE PERSONNES DÉPLACÉES

Certaines familles se sont réfugiées dans la mission en juin dernier, espérant être protégées par son toit en béton. Mais la zone a rapidement été coupée du monde, car la RSF a fait pression pour capturer le camp stratégique du corps blindé situé à environ 2 km, l'une des nombreuses bases militaires qu'elle visait, a déclaré M. Thelekkadan.

Le district d'Al-Shajara a fait l'objet d'attaques intenses de la part des forces de sécurité. Les habitants des environs qui en ont les moyens se sont inscrits auprès de l'armée pour être emmenés de l'autre côté du Nil ; certains attendent depuis des mois.

Mais une évacuation nocturne par bateau sur le Nil blanc est considérée comme trop risquée pour les enfants de la mission, a indiqué M. Thelekkadan.

La guerre au Soudan a créé la plus grande crise de déplacement interne au monde et a poussé près de 10 millions de personnes à chercher un abri à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations.

Reuters a montré comment les combats ont déclenché des tueries à caractère ethnique dans la région occidentale du Darfour et entraîné la propagation d'une famine mortelle.

La guerre a également causé des destructions sans précédent dans la capitale, qui était à l'abri des conflits précédents du Soudan moderne. Les deux factions belligérantes ont entravé l'acheminement de l'aide humanitaire, selon les travailleurs humanitaires, laissant les civils dépendre de la charité fournie par des groupes de volontaires du voisinage, entre autres.

Un responsable des médias de RSF a déclaré que les paramilitaires avaient tenté de permettre l'évacuation des familles par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), mais que l'armée avait contrecarré cet effort et les utilisait comme boucliers humains.

Un porte-parole de l'armée a déclaré que les familles avaient été prises au piège par la guerre et que les troupes du corps blindé avaient fait leur devoir en les protégeant et en les aidant, conformément à la pratique de l'armée dans d'autres zones touchées par le conflit.

Les chiffres ont fluctué, mais depuis mars, environ 30 femmes et 50 enfants âgés de 2 à 15 ans sont restés à la mission, selon Thelekkadan. Son récit a été confirmé par deux des religieuses, un administrateur et quatre femmes hébergées à la mission, deux autres prêtres qui sont restés en contact avec Dar Mariam, et un officier de renseignement de l'armée responsable des églises à Khartoum.

Les personnes hébergées à la mission sont pour la plupart des réfugiés chrétiens du Sud-Soudan et d'Éthiopie, qui ont installé des tentes faites de bâches en plastique autour des bâtiments de l'enceinte, qui comprennent une église, une école et une résidence.

Lorsque des combats éclatent à proximité, ils se réfugient à l'intérieur de la résidence. Quelques familles musulmanes soudanaises pauvres ont également trouvé un abri temporaire à la mission.

EN ATTENDANT L'ÉVACUATION

Les bombardements de novembre ont détruit une image de la Vierge Marie à l'entrée du complexe, ont éventré le deuxième étage du bâtiment principal et ont mis le feu au toit. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées.

Les tireurs d'élite de RSF avaient l'entrée de Dar Mariam dans leur ligne de mire. Un garçon du quartier a été tué par des éclats de mortier qui lui ont transpercé la tête alors qu'il avait aidé à se frayer une sortie à l'arrière du complexe pour éviter les tirs des snipers, a indiqué M. Thelekkadan.

Les résidents de la mission ont essayé de survivre à "beaucoup de tirs et de bombardements", a déclaré sœur Miriam, l'une des religieuses, lors d'un appel vidéo avec Reuters.

"Nous nous sommes habituées et nous n'avons pas peur. Dieu nous protège, mais nous attendons l'évacuation", a-t-elle ajouté.

Mme Thelekkadan et les religieuses ont transformé leur pièce la plus sécurisée en abri pour tenter de protéger les enfants des tirs croisés. Elles ont tenté de distraire les enfants de la violence qui faisait rage autour d'eux, en créant un espace pour utiliser des vélos dans la cour et en les encourageant à jouer à des jeux vidéo.

"Nous avons essayé de ne pas leur donner l'impression qu'ils étaient dans une prison", a déclaré M. Thelekkadan.

Début janvier, la mission a de nouveau été prise entre deux feux et des pièces de la résidence des religieuses ont été incendiées.

La nourriture a été un défi. En septembre, les liquidités s'amenuisaient et il était presque impossible de se ravitailler sur les marchés locaux en raison des affrontements.

Les enfants ont souvent reçu de maigres portions de porridge, de lentilles et de haricots. Mais les stocks ont diminué.

Depuis février, les troupes stationnées dans le camp du corps blindé ont livré à Dar Mariam des provisions par parachutage, notamment du sucre et du carburant pour les générateurs utilisés pour puiser l'eau dans les puits, a indiqué M. Thelekkadan.

L'armée a également fourni une connexion Starlink, permettant aux membres de la mission d'utiliser à nouveau leur téléphone. L'armée a envoyé deux fois le prêtre et un administrateur à Port Soudan, une ville de la mer Rouge où les bureaux de l'armée et du gouvernement ont été relocalisés, afin de rencontrer les responsables de l'église et de collecter de l'argent et des fournitures.

Sœur Celestine, une autre des religieuses, a déclaré qu'elle était toujours saisie par la peur chaque fois que des bombardements secouaient la région.

"J'aimerais sortir d'ici", dit-elle. "Je veux sortir et écrire un livre sur tout ce qui s'est passé.

Les combats n'ont guère montré de signes d'apaisement.

"Ces quatre derniers jours sont devenus très éprouvants pour nous tous à Dar Mariam et pour les gens autour, car les explosions, les bombardements, les tirs, etc. sont devenus plus intenses et plus fréquents ! a déclaré Thelekkadan dans un message publié le 19 juin. "Merci de continuer à prier pour nous.