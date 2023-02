Les femmes maltraitées trouvent la liberté dans un village kenyan où les hommes sont bannis

Depuis sa création il y a plus de 30 ans, Umoja offre un refuge aux femmes de la communauté Samburu et d'ailleurs qui fuient les mutilations génitales féminines, les abus domestiques ou le mariage des enfants.

"Avant, j'étais maltraitée mais maintenant je me sens libre", a déclaré Christine Sitiyan, 26 ans, mère de quatre enfants, qui a abandonné son mariage parce que son mari l'agressait physiquement.

Perdant espoir dans cette relation, elle a d'abord essayé de retourner dans son village natal, mais le bétail utilisé comme dot pour décrocher son mariage avait été volé.

"Quand je suis retournée chez moi, on m'a simplement renvoyée chez mon mari parce que ma mère n'avait pas de bétail à rendre", a déclaré Sitiyan, qui était parée d'un kaléidoscope de perles couramment portées par les femmes Samburu. Sa seule option était de déménager à Umoja.

Il y a trente ans, Rebecca Lolosoli s'est sentie obligée de parler de la violence qu'elle subissait chez elle et dont les femmes étaient témoins dans sa société, fortement dominée par les hommes.

Lorsque son plaidoyer a été accueilli avec hostilité, elle et 15 autres femmes se sont réunies pour former Umoja - qui signifie unité - un village où les hommes sont interdits.

Aujourd'hui, une communauté prospère et autosuffisante de près de 40 familles, les femmes gagnent de l'argent en vendant des objets perlés traditionnels aux touristes, et à partir d'un camping voisin.

En tant que matriarche du village, le temps n'a guère entamé la détermination de Lolosoli.

"Je suis très fière de vivre dans ce village car maintenant, personne ne me stresse, et mon mari ne m'agressera pas ici", a-t-elle déclaré. "Je vis en tant que mère avec des enfants qui se bat pour les droits contre les mariages précoces et les MGF".

Le village n'est pas exempt de problèmes : les hommes de la région volent régulièrement leur bétail. Mais Sitiyan n'est pas pressée de laisser un homme revenir dans sa vie.

"Je ne désire pas me remarier car j'ai traversé une période difficile, j'étais maltraitée. Je n'avais pas de droits et mes enfants n'étaient pas autorisés à aller à l'école", a-t-elle déclaré. "Maintenant, je suis fière d'être une mère".