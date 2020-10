Les femmes mieux représentées dans la gestion ISR, observe le FIR 0 07/10/2020 | 17:43 Envoyer par e-mail :

Le FIR observe un succès quantitatif évident avec aujourd'hui 513 fonds labellisés de 80 sociétés de gestion et pour plus de 200 milliards d'actifs gérés.



Il note également une internationalisation progressive des sociétés de gestion qui font labelliser les fonds, y compris en dehors de la zone euro qui confirme ce succès.



Le FIR souligne de plus une féminisation supérieure de la gestion ISR ainsi qu'une performance financière comparable aux fonds traditionnels.



Il observe en outre la montée en puissance des fonds de sociétés de gestion liées aux banques, la montée en puissance depuis 2019 de la finance passive (ETFs : exchange traded fund) et enfin, la montée en puissance récente des fonds monétaires.





À l'occasion de la Semaine de la Finance Responsable, le Forum pour l'Investissement Responsable (FIR) publie une étude menée avec l'École Polytechnique. L'étude se penche sur les fonds labellisés depuis 2016 en regardant notamment les classes d'actifs, l'origine géographique des sociétés de gestion labellisées, leur gouvernance (gérants indépendants, liés à des banques ou des assurances), le focus géographique des fonds, le sexe des gérant-e-s, la performance financière…