Les fermes chinoises sont confrontées au défi du changement climatique, selon un fonctionnaire

Les zones agricoles chinoises ont été frappées par des températures et des précipitations record cette année, ainsi que par une sécheresse dans le nord. Liu Lihua, du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, a déclaré que le pays était confronté à une recrudescence des "catastrophes météorologiques extrêmes".

"Les catastrophes sont devenues de plus en plus anormales et imprévisibles, apportant de plus en plus de défis à la production agricole", a-t-elle déclaré lors d'un point de presse.

Les précipitations moyennes ont augmenté de 5,1 millimètres par décennie et les ceintures de pluie se sont également déplacées vers le nord, entraînant des déplacements à long terme des zones de plantation. L'année dernière, les terres agricoles gorgées d'eau ont rendu la récolte difficile, certaines régions ayant reçu plus de précipitations en un mois qu'elles n'en reçoivent normalement en un an.

Le défi de la lutte contre les catastrophes et du maintien de récoltes abondantes dans les cours moyen et inférieur du fleuve Yangtze, sujets aux inondations, reste également "très ardu", a déclaré M. Liu.

La Chine maintiendra les approvisionnements en céréales cette année en augmentant la production dans les régions non touchées. Les conditions générales d'ensemencement restent favorables et la production céréalière d'automne devrait être largement inchangée, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré que la Chine prendrait des mesures pour lutter contre les ravageurs et les maladies causés par le changement climatique.

Dans un plan d'adaptation au climat publié le mois dernier, la Chine a déclaré que les méthodes de plantation étaient déjà en train de changer, les agriculteurs réagissant aux changements des schémas météorologiques. Elle a également mis en garde contre les risques d'incendies de forêt et la propagation de parasites et de maladies.

Elle a déclaré que les agriculteurs devaient "optimiser" la relation entre l'agriculture et l'évolution du climat en optant pour des cultures à rendement plus élevé et résistantes au stress afin de faire face aux risques croissants.

Elle a également déclaré qu'elle mettrait en place un système de sécurité alimentaire capable de s'adapter au changement climatique, et qu'elle imposerait des contrôles plus stricts sur l'utilisation des terres agricoles, la Chine s'engageant à maintenir le total des terres arables à un minimum de 1,2 million de kilomètres carrés.