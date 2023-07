La Grèce a lutté pour contenir les feux de forêt sur l'île de Rhodes pendant une septième journée mardi, alors que des centaines de touristes qui avaient été forcés d'évacuer les jours précédents devraient prendre l'avion pour rentrer dans leur pays.

Quelque 20 000 personnes ont dû quitter leurs maisons et leurs hôtels à Rhodes au cours du week-end, car le brasier qui a débuté il y a une semaine s'est propagé et a atteint les stations balnéaires du sud-est de l'île verdoyante, après avoir carbonisé des pans entiers de terre et endommagé des bâtiments.

Plus de 2 000 vacanciers sont rentrés chez eux par avion lundi, et d'autres vols de rapatriement étaient attendus mardi. Les voyagistes ont également annulé les voyages à venir.

La Grèce est souvent touchée par des incendies de forêt pendant l'été, mais le changement climatique a entraîné des vagues de chaleur plus extrêmes dans le sud de l'Europe, ce qui fait craindre que les touristes ne restent à l'écart.

Des centaines de pompiers, aidés par des forces venues de Turquie et de Slovaquie, ont lutté pour maîtriser les flammes près des villages de Gennadi et de Vati, dans le sud-est de Rhodes, alors que les incendies reprenaient de plus belle dans des conditions chaudes et venteuses.

Des incendies font également rage sur l'île de Corfou, au large de la côte ouest de la Grèce, et sur l'île d'Eubée, près de la capitale Athènes.

"Les incendies se sont ravivés dans tout le pays, mais aucune agglomération n'est menacée pour l'instant", a déclaré un responsable des pompiers à l'agence Reuters.

L'été, les îles grecques sont très prisées par les vacanciers européens en quête de soleil, en particulier les Britanniques et les Allemands.

TUI, l'un des plus grands voyagistes au monde, a déclaré qu'il annulait les voyages à destination de Rhodes jusqu'à vendredi et qu'il offrait des annulations ou des réservations gratuites vers d'autres destinations. Il a indiqué qu'il avait 39 000 clients sur l'île de Rhodes à la date de dimanche soir.

Le ministère néerlandais des affaires étrangères a émis un avertissement de voyage pour Rhodes, ainsi que pour les îles de Corfou et d'Eubée.

La Grèce a connu des températures très élevées ces dernières semaines et le mercure devrait encore grimper jusqu'à mercredi, dépassant les 44 degrés Celsius (111,2 degrés Fahrenheit) dans certaines régions.

Les autorités de protection civile ont mis en garde contre le risque extrême d'incendies de forêt à Rhodes et sur l'île de Crète mardi.

Le tourisme représente 18 % de la production de la Grèce et un emploi sur cinq. À Rhodes et dans de nombreuses autres îles grecques, la dépendance à l'égard du tourisme est encore plus forte.