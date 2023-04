Des feux de prairie en provenance de Mongolie menaçaient lundi de se propager à la frontière chinoise, incitant les autorités chinoises locales à envoyer des équipes pour les intercepter afin d'éviter un incendie majeur, ont rapporté les médias d'État chinois.

Grâce à la télédétection par satellite, les responsables du quartier général de la prévention des incendies de forêt et de prairie de Hulunbuir, en Chine, ont découvert des incendies à l'extérieur des frontières de deux comtés de la ville - les bannières gauche et droite de New Barag.

A 8h20 (0020 GMT), les incendies les plus proches pouvaient être vus au milieu de tourbillons de poussière à environ 4 kilomètres de la Chine, a rapporté la chaîne de télévision publique chinoise CCTV. Toutefois, le rapport précise qu'il n'y a pas d'installations importantes ni de résidents dans les environs.

Après avoir découvert l'incendie, le service de prévention des incendies de forêt et de prairie de Hulunbuir a envoyé 202 gardes, dont 82 brigades de lutte contre les incendies de forêt, pour intercepter la ligne de front de la frontière.

Par ailleurs, la ligue de Xilingol, au sud de Hulunbuir, du côté chinois, a signalé un incendie à 20 km de la frontière sino-mongole tôt lundi matin, grâce à la surveillance d'images nuageuses par satellite.

La Mongolie partage une frontière avec la province chinoise du Gansu et les régions chinoises du Xinjiang et de la Mongolie intérieure.

Les incendies qui menacent la vaste région chinoise de Mongolie intérieure surviennent alors que plusieurs régions de Chine ont été confrontées à de violentes tempêtes de poussière et à un temps anormalement sec.