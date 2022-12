Les files d'attente pour l'essence reviennent au Venezuela alors que les raffineries ne parviennent pas à produire

En 2020 et à nouveau en 2021, les conducteurs ont dû faire la queue pendant des jours pour obtenir de l'essence et les agriculteurs ont interrompu leur travail en raison du manque de diesel. Les pénuries s'étaient atténuées au début de l'année, les importations de brut iranien ayant stimulé la production des raffineries.

Mais le réseau de raffinage vénézuélien fonctionne à nouveau à une fraction de sa capacité en raison de problèmes avec les unités de conversion profonde essentielles à la production de carburant, selon les travailleurs, ce qui entraîne une nouvelle série de pénuries.

"Il y avait plus de 100 voitures avant moi dans la file d'attente lorsque je suis arrivé dans l'après-midi. Juste après minuit, la station n'avait plus d'essence", a déclaré Ramon Blanco, un homme de 32 ans qui a fait le plein le lendemain dans une autre station. "J'espère que nous ne reviendrons pas à cette époque terrible où nous devions faire la queue pendant des jours".

La région centrale du Venezuela a été la plus touchée par la pénurie de carburant, qui n'a pas encore atteint la capitale, Caracas. Mais des files d'attente sont également réapparues dans l'État de Falcon, où se trouvent les plus grandes raffineries de pétrole de PDVSA.

Dans de nombreuses stations, des centaines de conducteurs de motos - un moyen de transport courant dans le pays - font le tour chaque matin en attendant de pouvoir faire le plein. Certains automobilistes ont déclaré qu'ils s'inquiétaient des prix libellés en dollars pratiqués pour l'essence lorsque les réserves sont disponibles.

PDVSA n'a pas répondu à une demande de commentaire. Jeudi, elle a déclaré sur Twitter que les opérations seraient prolongées dans plusieurs stations de la région centrale.

PANNES PERSISTANTES

Le craqueur catalytique fluide de la plus grande raffinerie du Venezuela, celle d'Amuay, dans l'État de Falcon, d'une capacité de 645 000 barils par jour, est hors service depuis la semaine dernière. Il s'agit de la troisième interruption de l'usine depuis juillet en raison de coupures de courant et de maintenance non planifiée. L'unité a été hors service pendant un total de 23 jours cette année.

En raison de la situation à Amuay, qui fait partie du complexe de raffinage de Paraguana, PDVSA essaie maintenant de redémarrer l'unité de craquage de la raffinerie adjacente de Cardon - qui est restée hors service toute l'année - et le reformeur de naphte, qui a été hors service trois fois cette année.

Des ouvriers de la société d'État iranienne Naftiran Intertrade Co (NICO) ont réparé et tenté de relancer la raffinerie El Palito de PDVSA, d'une capacité de 146 000 barils par jour, la plus petite du pays.

L'Iran a fourni des millions de barils de pétrole cette année pour alimenter El Palito et d'autres raffineries vénézuéliennes et PDVSA a revu le régime de brut de ses installations afin de les maintenir en activité dans un contexte de manque de qualités plus légères pour produire du carburant.

Mais l'instabilité de l'électricité a particulièrement handicapé les deux raffineries jumelles du Paraguana après qu'au moins trois pannes de courant et deux incendies mineurs aient touché le complexe cette année. À El Palito, un incendie et une panne de courant ont affecté les opérations au cours des derniers mois.

Sur la côte est du Venezuela, deux unités de distillation de brut et une usine d'hydrotraitement de la raffinerie de Puerto la Cruz, d'une capacité de 187 000 bpj, sont en service, ont déclaré des travailleurs à Reuters.

"Nous faisons de notre mieux car nous sommes sous pression pour redémarrer certaines usines de production d'essence", a déclaré un travailleur d'Amuay. "Nous savons à quel point la situation est grave là-bas".