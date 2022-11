Les fissures au Vietnam sont la dernière alerte des marchés frontières

Le dong vietnamien et l'indice boursier de référence se dirigent vers leur pire performance annuelle depuis la crise financière de 2008. Seuls les marchés boursiers de Hong Kong et de la Russie sont prêts à subir des pertes plus importantes cette année.

La vente, qui s'étend des actions et obligations immobilières au marché plus large, a mis à mal ce que les gestionnaires de fonds étrangers avaient présenté comme un pari prometteur post-COVID sur un pays attirant les investissements manufacturiers de sociétés comme Apple et Samsung.

Les investisseurs restent optimistes quant à l'économie vietnamienne, qui, selon les prévisions du Fonds monétaire international, devrait rester parmi celles qui connaissent la croissance la plus rapide en Asie l'année prochaine.

"Elle ne se brise pas, mais elle subit une forte pression", a déclaré Mohamed Faiz Nagutha, économiste de l'ASEAN chez Bank of America Securities, en faisant référence au taux de change et à l'économie du pays en général.

"Cela pourrait être un semestre difficile que le Vietnam doit traverser", a-t-il dit. "Nous pensons que d'autres pressions se produiront à court terme et qu'ils devront probablement dévaluer à nouveau la monnaie ou augmenter à nouveau les taux."

L'inquiétude du marché se concentre sur la double peine que représente l'élargissement de la répression de la corruption qui frappe le secteur de l'immobilier et qui piège des hommes d'affaires, des courtiers et des promoteurs de premier plan, tout en gelant le marché de la dette qui a alimenté leur essor.

La State Bank of Vietnam (SBV) fait des pieds et des mains, augmentant son taux de référence de 200 points de base en un peu plus d'un mois, alors qu'elle s'efforce de rattraper les hausses mondiales.

Elle a desserré les chaînes de la monnaie, qui a rapidement chuté de 4 % pour atteindre son plus bas niveau le mois dernier, sa plus forte baisse mensuelle en plus d'une décennie et un mouvement que les analystes attribuent aux sorties des investisseurs étrangers, puisque le pays enregistre régulièrement un excédent commercial.

Elle a également placé le cinquième plus grand créancier commercial du pays, la Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), sous surveillance après une ruée sur ses dépôts le mois dernier.

Les responsables ont imputé au resserrement du crédit et à la baisse de la monnaie les problèmes d'approvisionnement en carburant rencontrés cette semaine dans les grandes villes.

RAPIDE ET FURIEUX

L'épicentre de la douleur des investisseurs est le secteur de l'immobilier et, en particulier, sa part d'un marché d'obligations d'entreprises de 24 milliards de dollars qui a explosé, avec l'encouragement des autorités, après qu'une crise bancaire il y a dix ans ait révélé une dépendance excessive aux prêts.

La pression monte car 375 trillions de dong (15 milliards de dollars) de dettes immobilières arrivent à échéance d'ici 2025, selon la commission économique de l'Assemblée nationale, et les autorités ont imposé des restrictions sur leur refinancement.

"Elle a connu une croissance très rapide et furieuse", a déclaré Trinh Nguyen, économiste pour l'Asie émergente chez Natixis, calculant que sa valeur avait bondi de 2 % du produit intérieur brut en 2018 à 15 % en 2021 - principalement grâce aux dettes contractées par les sociétés immobilières.

"La SBV essaie d'empêcher ce secteur de surchauffer de manière excessive", a-t-elle déclaré.

Ce qui a fait monter le stress en flèche, c'est l'arrestation le mois dernier du magnat de l'immobilier Truong My Lan, présidente du promoteur Van Thinh Phat Holdings Group, basé à Ho Chi Minh-Ville, pour fraude présumée sur le marché obligataire.

Ses liens présumés avec la SCB ont déclenché la ruée vers les dépôts ainsi qu'une vaste ruée vers le rachat de la dette des sociétés immobilières, et la vente sur le marché des obligations souveraines et le marché boursier pour couvrir les pertes.

D'autres banques pourraient être affectées par le resserrement du marché des obligations d'entreprises, mais les analystes estiment que les risques pour le système bancaire sont limités.

"Le secteur bancaire dans son ensemble est peu exposé aux obligations d'entreprise", a déclaré Ho Chi Minh City Securities Corporation, une banque de courtage et d'investissement.

Elle a noté que l'encours des obligations d'entreprises non bancaires représentait environ 8 % du crédit total à la mi-octobre.

Ni Nguyen de Natixis ni Nagutha de Bank of America ne s'attendent à une crise. Tous deux sont positifs quant aux gains à long terme d'un assainissement du crédit et de nombreux investisseurs étrangers sont pleins d'espoir.

"Les données économiques sont toujours bonnes... Je pense qu'à ce niveau, étant donné la baisse du marché, cela semble intéressant (et) en fait, si cela s'affaiblit encore, je chercherais à ajouter des titres", a déclaré Sat Duhra, qui gère un fonds de dividendes chez Janus Henderson Investors.

Patrick Chang, directeur des investissements pour les actions chez Principal Southeast Asia, a qualifié le Vietnam de meilleure idée d'investissement pour 2023, la baisse des prix le rendant plus attractif.

Pourtant, l'arrestation de Lan et l'événement de la SCB ont "provoqué une panique", a déclaré un gestionnaire de fonds, qui a requis l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet, et une flambée des taux interbancaires, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis dix ans au moment de l'arrestation de Lan, a ravivé des souvenirs désagréables de crises passées.

"Nous nous attendons à ce que l'incertitude concernant les taux d'intérêt, la répression des émissions d'obligations d'entreprises et la faible croissance des bénéfices continuent de peser sur le sentiment du marché", ont déclaré les analystes de Maybank dans une note mercredi.

(1 $ = 24 835,0000 dong)