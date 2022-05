Les fissures de l'UE s'élargissent au sujet de l'Ukraine alors que l'Italie et la Hongrie appellent à une trêve

Un projet de déclaration finale pour le sommet des 30 et 31 mai, vu par Reuters et daté du 19 mai, décrit l'Union européenne comme "inébranlable dans son engagement à aider l'Ukraine à exercer son droit inhérent à l'autodéfense contre l'agression russe". Elle ne mentionne pas de pourparlers de paix.

Lors d'une réunion des émissaires de l'UE vendredi, l'ambassadeur d'Italie a proposé de modifier le texte en disant qu'il devrait faire référence aux pourparlers de paix et définir un cessez-le-feu immédiat comme l'un des premiers objectifs de l'UE, selon des personnes ayant assisté à la réunion.

Cette proposition a été soutenue par la Hongrie et Chypre, qui figurent parmi les États les plus critiques à l'égard d'un nouveau train de sanctions de l'UE contre la Russie, bloqué depuis des semaines en raison de divisions internes.

La Hongrie s'oppose à un embargo pétrolier prévu, tandis que Chypre s'inquiète d'une proposition d'interdiction des ventes de biens immobiliers aux citoyens russes.

Dans un discours prononcé mardi au forum de Davos, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adopté une position belliqueuse à l'égard de la Russie et n'a fait aucune mention des pourparlers de paix.

"L'Ukraine doit gagner cette guerre, et l'agression du (président russe Vladimir) Poutine doit être un échec stratégique", a-t-elle déclaré.

La dernière version des conclusions du sommet indique que l'UE "reste déterminée à soutenir la capacité de l'Ukraine à défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté."

Les pays baltes et la Pologne sont parmi les plus fervents partisans d'une ligne dure, et la Lettonie a demandé une formulation encore plus explicite pour un soutien militaire accru, selon les diplomates.

Un projet révisé est attendu plus tard dans la journée de mercredi après une réunion des envoyés de l'UE, a déclaré un diplomate.

La semaine dernière, l'Italie a proposé un plan de paix qui impliquerait les Nations unies, l'UE et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en tant que facilitateurs pour organiser dans un premier temps des cessez-le-feu localisés.