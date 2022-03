Les fissures s'élargissent dans l'économie de la zone euro alors que la guerre en Ukraine fait rage

Les sanctions prises à l'encontre de la Russie à la suite de son invasion le mois dernier ont fait grimper les prix de l'énergie à des niveaux record sur le continent, sapant la confiance et augmentant le risque d'une nouvelle récession, avant même que certains États ne se soient remis d'une récession alimentée par le COVID.

L'Allemagne, la plus grande économie du bloc et l'une des plus dépendantes de l'énergie russe, sera parmi les plus durement touchées et le conseil des conseillers économiques du gouvernement a réduit de plus de moitié mercredi ses prévisions de croissance pour cette année, à 1,8 %.

"Le risque de récession est important", a déclaré Volker Wieland, l'un des membres du conseil, ajoutant que l'économie mettrait désormais jusqu'au troisième trimestre pour retrouver sa taille d'avant la pandémie.

Les conseillers, dont les prévisions guident le gouvernement dans l'établissement de sa politique fiscale, ont également prédit que l'inflation allemande doublerait pour dépasser les 6 %.

Alors que le gouvernement a déclenché un plan d'urgence pour un éventuel rationnement du gaz en cas de rupture ou d'arrêt de l'approvisionnement en provenance de Russie, M. Wieland a déclaré que l'Allemagne devrait s'efforcer de mettre fin à sa dépendance à l'égard de l'énergie russe, éventuellement par le biais d'un programme d'énergie nucléaire plus long que prévu.

Cela ferait grimper l'inflation pour l'instant mais améliorerait la sécurité à long terme du pays et la stabilité de l'économie, a-t-il dit.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a également averti que, si le conflit s'éternise, l'économie européenne pourrait souffrir davantage que ce que l'on craignait il y a quelques semaines à peine.

"Plus la guerre durera, plus les coûts économiques seront élevés et plus la probabilité que nous nous retrouvions dans des scénarios plus défavorables sera grande", a-t-elle déclaré dans un discours.

À Vienne, la banque centrale autrichienne a réduit ses prévisions de croissance et fortement relevé ses perspectives d'inflation pour cette année, affirmant que ses nouvelles prévisions s'aggraveraient encore si la guerre se prolongeait.

LE DILEMME DE LA STAGFLATION

Mme Lagarde a déclaré que les ménages devenaient déjà plus pessimistes et que les entreprises pourraient bientôt reporter leurs investissements.

Son avertissement a été souligné par un indicateur de sentiment qui a montré que la guerre avait fait chuter la confiance des consommateurs dans la zone euro et que les prévisions d'inflation avaient atteint des sommets.

L'indice du sentiment économique de la Commission européenne a chuté à 108,5 en mars, contre un indice révisé à la baisse de 113,9 en février, tandis que la confiance des consommateurs a plongé à -18,7 contre -8,8.

Le plus grand coup porté à la confiance est venu de l'inflation, qui sape le pouvoir d'achat des consommateurs, même si les gouvernements déploient rapidement des subventions pour atténuer la douleur.

En Espagne, l'une des plus grandes économies du bloc, l'inflation s'est accélérée pour atteindre 9,8 % en mars, le rythme le plus rapide depuis mai 1985, contre 7,6 % en février.

Les données régionales allemandes sur l'inflation ont également montré de fortes hausses, suggérant que la lecture nationale prévue plus tard mercredi pourrait dépasser 7 %.

La stagnation de la croissance couplée à une inflation élevée - la stagflation dans le jargon économique - place la BCE de Mme Lagarde devant un dilemme.

Alors que la banque centrale devrait normalement resserrer sa politique pour lutter contre l'inflation, une telle mesure pourrait exacerber une récession et nuire encore plus aux consommateurs.

Pour atténuer ce risque, Mme Lagarde a promis de ne bouger que par petits incréments, sans prendre d'engagements à plus long terme.

"Le gradualisme signifie que nous agirons avec prudence et que nous ajusterons notre politique au fur et à mesure que nous recevrons des commentaires sur nos actions", a-t-elle déclaré.

Ce dilemme politique pourrait à son tour diviser encore plus le Conseil des gouverneurs de la BCE chargé de fixer les taux, car les conservateurs appellent déjà à une hausse pour combattre l'inflation élevée.

"À moins que ... la guerre ... ne devienne un conflit mondial, je pense alors que la première hausse (des taux) pourrait intervenir vers la fin de cette année", a déclaré Peter Kazimir, responsable de la politique de la BCE.