Les flambées de maladies endémiques deviennent plus fréquentes, avertit l'OMS

LONDRES (Reuters) - Les manifestations de maladies endémiques telles que la variole du singe et la fièvre de Lassa deviennent plus persistantes et plus fréquentes, a averti mercredi le directeur des urgences de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Mike Ryan.

Selon Mike Ryan, les facteurs d'émergence et d'amplification des maladies au sein des communautés augmentent, notamment avec le changement climatique qui provoque des maladies dites de "fragilité écologique", circulant habituellement chez les animaux et se propageant de plus en plus chez les humains.

"Nous avions l'habitude d'avoir au moins trois à cinq ans entre les épidémies d'Ebola. Maintenant nous sommes chanceux si nous avons trois à cinq mois", a-t-il déclaré, insistant sur l'importance de la "pression écologique dans le système".

Ces propos interviennent alors que les cas de variole du singe continuent d'augmenter en dehors de l'Afrique, où l'agent pathogène est endémique.

(Version française Dina Kartit)

par Natalie Grover