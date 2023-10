(Mise à jour avec JOLTS)

3 octobre - La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt au jour le jour lors de sa réunion des 19 et 20 septembre. Les nouvelles données détermineront si la banque centrale américaine maintient sa position lors de sa réunion du 31 octobre au 1er novembre ou si elle procède à une nouvelle augmentation des taux.

Le taux directeur cible de la Fed a été relevé dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 %, alors qu'il était proche de zéro en mars 2022, et l'inflation mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) préféré de la Fed était de 3,5 % en août, par rapport à un pic de 7 % l'été dernier.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les pièces du "puzzle" de la faible inflation étaient peut-être en train de s'aligner, mais qu'il n'y croyait pas encore.

Voici un guide de certains des chiffres qui influencent le débat politique :

OFFRES D'EMPLOI : (

Publié le 3 octobre

prochaine publication le 1er novembre)

Powell suit de près l'enquête du département du travail sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) pour obtenir des informations sur le déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, et en particulier sur le nombre d'offres d'emploi pour chaque personne sans emploi mais à la recherche d'un emploi. En août, ce ratio clé s'est accroché à sa tendance à la baisse, les hausses de taux de la Fed ayant ralenti la demande sur le marché du travail. Il se situe désormais à environ 1,5 pour 1, alors que pendant la majeure partie de l'année 2022, il y avait près de deux emplois pour chaque personne à la recherche d'un emploi. Les niveaux autour de 1,2 étaient considérés comme serrés pour le marché du travail américain avant la pandémie.

INFLATION (publié le 29 septembre, prochain communiqué le 12 octobre) :

Une mesure clé de l'inflation a chuté en août, ajoutant à ce que de nombreux économistes pensent être une désinflation constante. L'indice des prix PCE, qui ne tient pas compte des coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 3,9 % en glissement annuel, contre 4,3 % en juillet, et les augmentations mensuelles récentes ont été en moyenne proches de l'objectif de 2 % de la Fed. Le taux global a légèrement augmenté, passant de 3,4 % à 3,5 %, mais principalement en raison des coûts de l'énergie. La Fed utilise les mesures PCE pour fixer son objectif d'inflation de 2 %, mais la baisse de la mesure "de base" sera considérée comme une preuve du ralentissement de la hausse des prix à venir.

L'inflation des prix à la consommation a augmenté pour le deuxième mois consécutif, atteignant 3,7 % en août contre 3,2 % en juillet. Toutefois, cette hausse est en grande partie due à l'augmentation des prix de l'essence, qui peuvent être volatils et que les responsables de la Fed ne prennent pas en compte lorsqu'ils analysent les tendances des prix. Plus important pour la banque centrale, l'inflation sous-jacente "de base", qui ne tient pas compte des coûts de l'énergie et des denrées alimentaires, a poursuivi son déclin, tombant à 4,3 % d'une année sur l'autre, contre 4,7 % en juillet.

Bien que le tableau général soit quelque peu mitigé, les données sur l'inflation de ces derniers mois ne modifient probablement pas les perspectives de la politique monétaire. Mais elles mettent en évidence le temps nécessaire pour que les responsables de la Fed soient confiants dans la poursuite de la baisse de l'inflation.

ATTENTES D'INFLATION (publiées le 29 septembre, prochaine publication le 13 octobre)

Les estimations des consommateurs concernant l'inflation moyenne au cours des 12 prochains mois et des cinq prochaines années ont considérablement diminué en septembre, selon l'Université du Michigan. À l'horizon d'un an, les prévisions d'inflation sont tombées à 3,2 %, contre 3,5 % en août. À l'horizon de cinq ans, les prévisions sont passées de 3,0 % à 2,8 %.

Ces baisses rassureront les responsables de la Fed, qui craignent que l'augmentation des attentes en matière d'inflation n'incite les consommateurs à agir de manière à maintenir l'inflation réelle à un niveau plus élevé. Le taux à un an, notamment, se situe maintenant autour de sa moyenne sur 40 ans.

VENTES AU DÉTAIL (publié le 14 septembre, prochain communiqué le 17 octobre) :

Les ventes au détail ont augmenté plus que prévu en août, avec une hausse de 0,6 %. Bien que cela soit dû en grande partie à la hausse des prix de l'essence, une mesure distincte des ventes plus directement liée à la production économique a également augmenté légèrement, alors que les économistes s'attendaient à ce qu'elle diminue. Même si les ventes des mois précédents ont été révisées à la baisse, le rapport d'août montre que les dépenses des ménages continuent probablement à contribuer à la croissance économique globale qui a été dans le collimateur de la banque centrale en tant que risque inflationniste.

PRIX A LA PRODUCTION (publié le 14 septembre, prochain communiqué le 11 octobre)

L'indice des prix à la production (PPI) pour le mois d'août a bondi de 0,7 %, la plus forte augmentation mensuelle depuis le pic des inquiétudes inflationnistes de la Fed en juin 2022. Les prix des biens ont grimpé de 2 %, une autre raison pour laquelle la banque centrale hésitera à déclarer que la lutte contre l'inflation est terminée. Cependant, une grande partie de cette hausse est due à un bond des prix des carburants, le genre d'éléments que la Fed ne veut pas prendre en compte. Un indice des prix du secteur des services n'a augmenté que de 0,2 % et une mesure des marges des détaillants et des grossistes a chuté, ce qui renforce les arguments selon lesquels l'inflation devrait continuer à baisser.

EMPLOI (publié le 1er septembre, prochain communiqué le 6 octobre) : L'économie américaine a créé 187 000 emplois en août, soit plus que ce qu'attendaient les économistes, ce qui témoigne de la vigueur continue du marché du travail. Toutefois, le rapport d'août contient également plus d'une preuve qu'un ralentissement est en cours. Les gains des mois précédents ont été révisés à la baisse, la croissance de l'emploi en juin ne montrant que 105 000 postes créés, tandis que le taux de chômage est passé de 3,5 % à 3,8 % en raison de l'augmentation du nombre de personnes sur le marché du travail.

Les salaires horaires ont augmenté à un rythme soutenu de 4,3 % en glissement annuel, mais seulement de 0,2 % en glissement mensuel, ce qui représente la plus faible hausse de l'année.

Les investisseurs ont considéré que les données globales penchaient en défaveur d'une nouvelle hausse des taux de la Fed.

DONNÉES BANCAIRES : Publiées tous les jeudis et vendredis

Dans une certaine mesure, la Fed souhaite que le crédit devienne plus cher et moins disponible. C'est ainsi que les augmentations de son taux directeur influencent l'activité économique. Mais les faillites bancaires du printemps ont menacé d'aggraver les tensions dans le secteur et de provoquer un resserrement du crédit plus important que prévu. Les données hebdomadaires sur les prêts bancaires montrent que le crédit bancaire a chuté d'une année sur l'autre depuis la mi-juillet.

Les emprunts bancaires auprès de la Fed ont connu un pic au moment de la faillite de la Silicon Valley Bank, mais ont diminué depuis.