Les flux de fin de mois, les paris sur le gain de la roupie indienne augmentent la demande de dollars en espèces - traders

Cette demande a poussé le taux de swap au comptant USD/INR à des niveaux inférieurs à ceux qu'impliquent les taux au jour le jour de la roupie et du dollar.

Par exemple, le swap cash USD/INR de lundi a baissé à 0,36 paisa, ce qui implique un taux de financement au jour le jour de la roupie de 5,40 %. En comparaison, le taux d'appel est proche de 6 %. Mardi, le taux de swap était à 0,42 paisa.

La pénurie de dollars cette semaine sera probablement temporaire et devrait s'améliorer une fois le mois terminé, a déclaré un négociant de swap dans une banque d'État.

La demande de dollars vers la fin du mois peut être faussée par le renouvellement des contrats à terme USD/INR et les sorties de dollars des entreprises.

Le spot USD/INR était légèrement plus élevé à 81,7075, sous-performant largement ses homologues asiatiques. Le yuan chinois offshore et le won coréen ont progressé de plus de 1 %.

Un autre trader a déclaré qu'une accumulation de paris selon lesquels la roupie gagnera par rapport au dollar contribue peut-être à la baisse du taux de swap au comptant.

Les perspectives de la roupie se sont améliorées en raison des attentes selon lesquelles le Dollar Index et les rendements américains avaient probablement atteint un sommet. De plus, il y a eu un revirement dans les entrées d'actions étrangères, poussant les actions indiennes à des sommets records.

Le trader a également noté que la Reserve Bank of India n'a pas eu à intervenir pour protéger la roupie comme elle l'a fait le mois dernier.

La baisse du taux de swap au comptant a entraîné une baisse des primes à terme. Le rendement implicite à terme d'un an USD/INR est tombé lundi à des niveaux vus pour la dernière fois il y a plus de dix ans.