Les flux de gaz Russie-UE via Nord Stream 1 chutent alors que la maintenance débute

Les flux physiques ont chuté à 439 720 kilowattheures par heure (kWh/h) lundi, de 9 h à 10 h, par rapport aux flux physiques de plus de 29 millions de kwh/h plus tôt dans la matinée et pendant la majeure partie de la journée précédente.

Nord Stream 1 a commencé sa maintenance annuelle lundi, et les flux devraient s'arrêter jusqu'à la fin de la maintenance le 21 juillet, mais les gouvernements, les marchés et les entreprises craignent que l'arrêt soit prolongé en raison de la guerre en Ukraine.

Les nominations pour les flux de gaz russe en Slovaquie depuis l'Ukraine via le point frontalier de Velke Kapusany s'élevaient à 37,8 millions de mètres cubes (mcm) par jour, contre 36,9 mcm la veille, selon les données de l'opérateur du système de transmission ukrainien.

Le producteur de gaz russe Gazprom a déclaré que son approvisionnement en gaz vers l'Europe à travers l'Ukraine via le point d'entrée de Sudzha a été vu à 39,4 mcm lundi, contre 41,9 mcm le jour précédent.

Les flux de gaz en direction de l'est via le gazoduc Yamal-Europe vers la Pologne depuis l'Allemagne ont augmenté lundi matin, selon les données de l'opérateur du gazoduc Gascade.

Les flux de sortie au point de comptage de Mallnow à la frontière allemande étaient de 4 803 874 kWh/h, en hausse par rapport aux niveaux d'environ 4 100 000 kWh/h pendant une grande partie de la journée précédente.