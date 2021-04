Les flux entrants de crypto-monnaies ont atteint le niveau record de 4,5 milliards de dollars au premier trimestre : Coinshares

Les flux entrants du premier trimestre ont représenté une augmentation de 11% par rapport aux trois derniers mois de 2020, qui ont atteint 3,9 milliards de dollars.

Les investissements dans la crypto, cependant, ont ralenti au premier trimestre par rapport au quatrième, où la croissance était de 240%, selon les données. Coinshares a toutefois déclaré dans le rapport que cela n'était pas "indicatif d'une tendance plus large au ralentissement, car les taux de croissance trimestriels ont tendance à être très variés."

Lundi, le secteur des crypto-monnaies a atteint un sommet historique de 2 000 milliards de dollars en capitalisation boursière. La capitalisation boursière du bitcoin était supérieure à 1 000 milliards de dollars, maintenant ce niveau jalon pendant une semaine entière.

"Il y a tellement d'élan qui se construit et les gens se bousculent pour voir où vont les autres pièces, à part le bitcoin", a déclaré Edward Moya, analyste de marché senior à la plateforme de trading FX en ligne OANDA.

Le bitcoin a enregistré le plus grand nombre d'entrées au premier trimestre avec 3,5 milliards de dollars, selon les données de Coinshares, suivi de l'ethereum, qui a affiché 765 millions de dollars d'investissements.

La plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière a atteint un sommet record de 61 781,83 dollars à la mi-mars, mais s'est depuis échangée dans une fourchette étroite, les investisseurs consolidant leurs gains.

Les actifs cryptographiques sous gestion ont également bondi pour atteindre un pic de 59 milliards de dollars, selon les données de CoinShares. L'année dernière, les actifs sous gestion pour le secteur ont atteint 37,6 milliards de dollars

Grayscale reste le plus grand gestionnaire de devises numériques, avec 46,1 milliards de dollars d'actifs, tandis que CoinShares, le deuxième plus grand et le plus grand gestionnaire européen d'actifs numériques, supervise environ 5,1 milliards de dollars d'actifs.

Sur les 59 milliards de dollars d'actifs sous gestion, les gestionnaires d'investissements actifs ne représentent que 1,5 % du total des actifs sous gestion, contre 3,6 % au début du quatrième trimestre de l'année dernière.

Le volume total du marché est resté élevé au cours du trimestre, avec une moyenne de 11,6 milliards de dollars par jour, contre 3,5 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de 2020.