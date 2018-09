Les flux stagnent, BAML voit des signaux alarmants

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi) * $200 mlns de sorties sur les fonds actions, $1,9 mds sur l'obligataire * Premières entrées nettes sur les fonds en actions européennes en 26 semaines * Le pic des souscriptions sur les fonds tech dépassé PARIS, 10 septembre (Reuters) - Les flux sur les grandes familles de fonds collectifs d'investissement sur la semaine au 4 septembre peuvent donner l'impression d'un attentisme des investisseurs au sortir de l'été mais les mouvements de marché sur certaines classes d'actifs envoient un message beaucoup plus alarmant, préviennent les analystes de Bank of America Merrill Lynch Global Research dans une étude publiée vendredi. Les fonds investis en actions, toutes zone géographiques confondues, n'ont enregistré que 200 millions de dollars (172 millions d'euros) de sorties nettes sur la période, les sorties nettes sur l'obligataire ont porté sur 1,9 milliard d'euros, des montants insignifiants au regard des encours, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, traditionnelle valeur-refuge en phase d'aversion au risque, ont subi une sixième semaine consécutive de sorties pour un montant de 800 millions de dollars. Au sein des fonds actions, les flux nets par grandes zones géographiques sont aussi très limités, même si les entrées nettes sur ceux investis en actions européennes (300 millions de dollars sur la semaine) viennent mettre un terme à 26 semaines consécutives de dégagements. Les fonds en actions américaines n'ont enregistré que 100 millions de dollars d'entrées nettes et ceux dédiés aux actions japonaises 700 millions de dollars de sorties. Les inquiétudes sur les marchés émergents ne se traduisent toujours pas par des rachats massifs sur cette classe d'actifs, les fonds en actions émergents n'enregistrant que 200 millions de dollars de rachats sur la semaine et ceux en dette émergente que 600 millions. Le calme apparent sur les flux globaux masque des mouvements de marchés plus inquiétants, préviennent toutefois les analystes de BofA Merrill Lynch. Ils rappellent ainsi que la performance des Bourses mondiales hors valeurs technologiques américaines est négative de plus de 6% depuis le début de l'année alors même que les flux d'investissement sur les fonds dédiés aux valeurs technologiques se retournent à la baisse. Ils soulignent aussi que 809 actions émergentes sur un univers de 1.150 affichent une baisse de plus de 20% par rapport à leurs plus hauts, une baisse dont l'ampleur caractérise habituellement un marché baissier. Ils notent également que les sorties nettes sur les fonds investis en obligations en catégorie d'investissement, la plus sûre du marché du crédit, ont atteint 3,1 milliards de dollars sur la semaine, le montant hebdomadaire le plus élevé depuis décembre 2016. "Achetez quand les banques centrales achètent, vendez quand... les BPA (bénéfices par action) à l'échelle mondiale sont à des plus hauts, la croissance américaine dépasse 4%, les baisses d'impôts atteignent 1.500 milliards de dollars aux Etats-Unis, la performance des Bourses est médiocre malgré 1.000 milliards de dollars de rachats d'actions, les excès de liquidités touchent à leur fin...", préviennent-ils. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 4 2018 septembre Actions -0,2 +115,82 Obligataires -1,9 +66,46 Monétaires +23,42 -9,2 Matières premières -0,83 -2,58 (Marc Joanny, édité par Blandine Hénault)