Les flux stagnent, le cash règne en maître-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) PARIS, 17 juin (Reuters) - Les flux sur les fonds collectifs d'investissement ont pratiquement stagné sur la semaine au 12 juin mais les investisseurs demeurent très longs sur le cash, signe de leur attentisme sur fonds d'inquiétude sur la croissance mondiale et de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, montre une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds dédiés aux actions ont certes enregistré leurs premières souscriptions nettes en treize semaines mais pour un montant symbolique de 1,6 milliard de dollars tandis que les flux entrants sur les fonds obligataires se sont poursuivis pour la vingt-troisième semaine consécutive mais à un rythme ralenti avec des entrées nettes de 2,5 milliards de dollars. Si les fonds monétaires ont enregistré des rachats nets à hauteur de 6,3 milliards de dollars sur la semaine, ils affichent une collecte nette de près de 125 milliards depuis le début de l'année et des actifs totaux à un plus haut de neuf ans. L'attente de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine et l'incertitude persistante sur un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis lors du sommet du G20 à Osaka à la fin du mois ne poussent pas aux prises de position dans l'immédiat. Au sein des fonds actions, ceux dédiés aux valeurs américaines ont bénéficié d'entrées nettes limitées à hauteur de 2,4 milliards de dollars. Les flux nets sur les fonds en actions japonaises ont été quasi-nuls (-11 millions) et les dégagements sur les fonds en actions européennes, qui se sont poursuivis pour la 64e semaine sur les 66 dernières, ont ralenti à 600 millions de dollars. Les fonds en métaux précieux, principalement l'or, ont enregistré des souscriptions nettes réduites de 4 millions de dollars. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 12 2019 juin Actions +1,6 -153,54 Obligataires +2,5 +185,30 Monétaires -6,32 +124,93 Matières premières +0,08 -1,32 (Marc Joanny, édité par Wilfrid Exbrayat)