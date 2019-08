Les flux sur l'obligataire portés par les craintes sur la croissance-BAML

(Répétition sans changeùent d'une dépêche transmise vendredi) PARIS, 5 août (Reuters) - L'engouement des investisseurs pour les placements obligataires et leurs réticences vis-à-vis des actions ne se sont pas démentis sur la semaine au 31 juillet dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et de tensions commerciales persistantes, montrent les flux d'investissement dans les fonds collectifs retracés dans une étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch Global Research, publiée vendredi. Les fonds obligataires, toutes catégories confondues ont encore collecté 10,5 milliards de dollars (9,46 milliards d'euros) sur la période en dépit d'annonces par les grandes banques centrales - Banque centrale européenne, Réserve fédérale américaine et Banque du Japon - moins accommodantes qu'espéré. Elles ont toutefois laissé la porte ouverte à de nouveaux assouplissements si nécessaires. Les fonds obligataires enregistrent ainsi une trentième semaine consécutive de collecte nette et affichent des entrées de près de 280 milliards de dollars depuis le début de l'année. A l'inverse, les fonds investis en actions ont à nouveau subi des rachats pour 1,7 milliard de dollars sur la période portant les dégagements depuis le début de l'année à plus de 152 milliards de dollars. Sur la semaine sous revue, les fonds en actions américaines ont été les seuls à bénéficier d'entrées nettes à hauteur de 4,8 milliards de dollars. En revanche, les fonds en actions japonaises ont accusé leurs plus forts rachats en onze semaines (1,2 milliard de dollars). Les fonds en actions européennes ont enregistré des rachats pour 2,9 milliards de dollars et sur 70 des 73 dernières semaines. Les fonds en actions émergentes ont subi des dégagements pour la quinzième semaine consécutive (-3,3 milliards de dollars). Signe du regain d'aversion au risque des investisseurs, les fonds en métaux précieux ont bénéficié d'entrées nettes pour la neuvième semaine consécutive (+500 millions de dollars) tandis que la collecte cumulée depuis le début de l'année des fonds monétaires reste soutenue à plus de 246 milliards de dollars contre 254 milliards de dollars une semaine auparavant. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 31 2019 juillet Actions -1,7 -152,48 Obligataires +10,5 +278,34 Monétaires nd +246,13 Matières premières nd +6,03 (Marc Joanny)