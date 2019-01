Les fondamentaux des marchés émergents restent solides, estime Western Asset, filiale de Legg Mason

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La croissance mondiale devrait rester positive en 2019, alors que la croissance américaine devrait ralentir légèrement et que les économies d'Europe et des pays émergents, portées par la Chine et le complexe Asie-Pacifique, devraient retrouver leurs bases, estime Western Asset, filiale de Legg Mason. Aux États-Unis, Western Asset anticipe un ralentissement de la croissance en 2019, car certains des facteurs fortuits qui ont récemment stimulé la croissance commencent à s'estomper.Le regain d'intérêt de la Fed pour la maîtrise de l'inflation, la gestion des risques et l'absence de certitude quant à l'équilibre ou à la neutralité des taux laissent présager une orientation plus souple à l'avenir, explique le gérant.Western Asset continue de croire que les fondamentaux des marchés émergents demeurent solides malgré les vents contraires actuels. Par rapport aux marchés développés, la reprise de la croissance cyclique reste intacte après des années difficiles marquées par le taper tantrum, l'effondrement des prix des matières premières et les scandales politiques.Le gérant pense que les marchés émergents sont la classe d'actifs la plus sous-évaluée et qu'elle bénéficierait majoritairement de toute atténuation des risques mondiaux.