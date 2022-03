Les fondamentaux économiques résilients de la Chine constituent une base solide pour les marchés - médias d'État

Les marchés financiers mondiaux ont été volatils depuis que la Russie a lancé ce qu'elle a appelé une "opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février. Les actions mondiales ont fortement chuté, le pétrole et les autres matières premières ont bondi et le rouble russe a plongé.

Les actions chinoises n'ont pas fait exception. L'indice blue-chip CSI300 a clôturé mercredi à son plus bas niveau depuis juin 2020 et a perdu près de 8 % ce mois-ci. [.SS]

Mais le journal officiel Shanghai Securities News a déclaré en première page que la récente perturbation à court terme du marché des actions A était principalement due à des facteurs externes et ne devrait pas durer longtemps, car des fondamentaux économiques solides devraient déterminer les marchés financiers à long terme.

"Nous avons une confiance totale dans l'économie chinoise", a rapporté le journal, citant plusieurs responsables de sociétés nationales cotées en bourse.

Le média officiel a ajouté que ces entreprises étaient prêtes à prendre diverses méthodes pour stabiliser les attentes du marché à l'égard des entreprises et renforcer la confiance des investisseurs.

Cette semaine, quelque 30 sociétés, dont le géant de la fabrication de liqueurs Kweichow Moutai, ont publié leurs bénéfices pour les deux premiers mois de cette année, un geste rare destiné à rétablir la confiance du marché.

Pendant ce temps, plus de 40 sociétés cotées à Shanghai et Shenzhen, dont Qi An Xin Technology Group Co Ltd et Zhejiang Chint Electrics Co Ltd, ont révélé dans des documents boursiers des plans de rachat de leurs propres actions, et d'autres ont révélé des plans d'augmentation de leurs participations.

"Ce cycle de fluctuations du marché est de courte durée, principalement dû à des facteurs étrangers, qui ne peuvent pas vraiment refléter les fondamentaux de l'économie chinoise", a déclaré Sui Li, secrétaire du conseil d'administration de Guangzhou Automobile Group Co Ltd, cité par le journal officiel.