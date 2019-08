Les fondamentaux immobiliers restent solides en Europe, selon LaSalle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans son dernier rapport semestriel ISA (Mid-Year Investment Strategy Annual), LaSalle confirme la tendance à la prudence dans l'immobilier britannique en raison du Brexit et aussi des tensions en immobilier de commerce. LaSalle ajuste ses prévisions pour l'Europe continentale an actant des perspectives de rendements plus faibles à long terme pour les actifs « prime » et de meilleures perspectives de croissance locative du côté des actifs logistiques en zone urbaine.Le commerce devrait souffrir en raison de la concurrence du e-commerce, à l'exclusion des artères les plus fréquentées des grandes métropoles. Néanmoins, un ajustement brutal des valeurs en commerce, notamment en Grande-Bretagne, pourrait créer des opportunités intéressantes.À l'heure où les investisseurs sont en quête de rendement pour leurs portefeuilles, LaSalle estime que l'immobilier reste un placement attractif dans le cadre de stratégies combinant " faible bêta " (actif moins reactif que d'autres à la volatilité des marchés actions) et " alpha positif " (capacité à créer de la valeur en améliorant un actif)." Malgré le ralentissement de la croissance en Europe, les fondamentaux immobiliers dans la région affichent toujours une bonne santé, en particulier dans les marchés de bureaux et logistique prime et urbaine", estime Mahdi Mokrane, Directeur Recherche et Stratégie Europe chez LaSalle." Si les facteurs déclencheurs de la 'slowbalization' (vieillissement de la population, montée du nationalisme et perturbation des échanges commerciaux) dominent toujours l'actualité mondiale, les économies nationales, les marchés de capitaux et les marchés immobiliers résistent et restent assez insensibles aux perturbations ", a ajouté Jacques Gordon, Directeur Recherche et Stratégie Monde chez LaSalle.