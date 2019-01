Les fonds activistes : un phénomène durable et désormais mondialisé (Deloitte)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours des dernières années, les fonds activistes, qui se sont fait une spécialité de mettre publiquement la pression sur des groupes qu’ils jugent peu performants, sont passés d’un particularisme américain à un phénomène mondialisé. C’est ce que constate Deloitte dans sa dernière étude sur le sujet.Mieux préparés que jamais, ces nouveaux acteurs exploitent la moindre faiblesse dans la structure de la société ciblée, allant jusqu'à courtiser et influencer en amont les actionnaires institutionnels dits " passifs ", afin qu'ils votent les décisions-clés en faveur de leur projet le moment venu. Leur seule motivation : maximiser leur rendement !En Europe, ces fonds devraient croitre de manière significative dans les prochaines années, prédit Deloitte. Outre le niveau de valorisation moins tendu des bourses européennes, ces fonds sont paradoxalement attirés par le renforcement par l'UE des règles de gouvernance permettant de rendre les entreprises plus transparentes.Par ailleurs, comme l'abondance de liquidités sur les marchés mondiaux a réduit le rendement de la dette et du capital, les investisseurs institutionnels plus passifs soutiennent plus fréquemment les campagnes de fonds activistes pour augmenter le rendement de leurs propres placements en actions.Ces fonds activistes développent une approche pratique. Ils s'intéressent en priorité à des grands groupes (capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars) car plus la cible est importante et plus le potentiel d'obtenir un retour sur investissement est grand, compte tenu notamment du cout élevé des campagnes.Trois secteurs sont aujourd'hui particulièrement visés par les fonds activistes : les services financiers, la grande consommation, l'énergie & les ressources.La principale force des activistes est d'avoir un regard extérieur sur l'entreprise cible, analyse Deloitte. Dénués de préjugés et sans affect, ils adoptent une démarche purement analytique et calculatoire et pointent les opportunités d'amélioration restées inexploitées de l'entreprise.Sachant cela, quelle est la solution pour s'en protéger ? Devenir son propre activiste, répond Deloitte." Pour résister à la pression que font peser les fonds activistes, il peut être pertinent pour la direction de l'entreprise d'adopter leurs techniques et d'identifier les enjeux d'amélioration qui pourraient mener à des polémiques publiques coûteuses si rien n'est fait ", explique Jean-Philippe Grosmaitre, Associé, M&A Opérations chez Deloitte." Cela lui permettra d'anticiper certaines exigences légitimes de création de valeur pour l'actionnaire tout en intégrant aussi les autres parties prenantes ", ajoute-t-il." C'est en démontrant leur capacité à mettre en œuvre un plan de création de valeur convaincant pour l'actionnaire et les autres parties prenantes, que le conseil d'administration et le management seront en mesure de devancer les fonds activistes ", conclut Vincent Batlle, Chief Operating Officer de Deloitte en France.