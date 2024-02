Les marchés américains des céréales et des oléagineux ont enregistré des baisses historiques depuis le début de l'année avec la reprise de l'offre mondiale, et les prix ont continué à chuter la semaine dernière, même après que les spéculateurs aient établi leurs paris les plus baissiers jamais enregistrés sur le maïs de Chicago.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 février, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT pour atteindre le chiffre record de 340 732 contrats, contre 314 341 la semaine précédente. Ce chiffre dépasse le record historique de 322 215 contrats à découvert net établi en avril 2019.

D'un autre côté, les producteurs, les négociants et les autres utilisateurs finaux ont enregistré une position nette longue sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT, qui a atteint le chiffre record de 58 342 contrats au 20 février. Ce groupe de participants au marché détient rarement une position longue nette et ne le fait que lorsque les spéculateurs sont extrêmement baissiers.

La dernière fois que les gestionnaires de fonds ont détenu une position nette longue sur le maïs CBOT, c'était au début du mois d'août, et les contrats à terme sur le maïs les plus actifs ont chuté de près de 20 % depuis lors. Les contrats de maïs de mars et de mai ont perdu entre 2 % et 3 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 février.

L'intérêt ouvert pour les contrats à terme et les options sur le maïs CBOT au 20 février était à peu près normal pour la date, mais le pourcentage occupé par les positions courtes brutes de l'argent géré était de près de 25 %, égalant le sommet d'avril 2019.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 février, les gestionnaires de fonds ont étendu leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le soja du CBOT à 136 677 contrats, contre 134 500 la semaine précédente, marquant ainsi leur 14e semaine consécutive de vente nette de soja. Avant cela, la plus longue période de vente était de 10 semaines.

La nouvelle position courte nette des fonds gérés sur le soja est la plus baissière depuis mai 2019, date à laquelle la position courte nette record de 168 835 contrats a été enregistrée. La dernière position longue nette des fonds sur le soja remonte au début de l'année, et les contrats à terme CBOT les plus actifs ont baissé d'environ 13 % depuis lors.

Avant 2019, la position courte nette record des fonds gérés sur le soja était de 118 863 contrats à terme et d'options en juin 2017, et la position courte nette la plus importante sur le maïs était de 230 556 contrats en novembre 2017.

Entre mercredi et vendredi, les contrats à terme de maïs de mars et de mai ont encore chuté de 4,5 % et les contrats à terme de soja des mêmes mois ont reculé de 3,5 % à 4 %. Vendredi, les contrats à terme les plus actifs sur le maïs et le soja ont tous deux atteint leurs niveaux les plus bas depuis la fin de l'année 2020, et le maïs en début de mois est passé sous la barre des 4 dollars le boisseau pour la première fois depuis novembre 2020.

L'atonie de la demande d'exportation de soja américain et les importantes récoltes de maïs et de soja en Amérique du Sud pèsent sur le marché depuis plusieurs semaines, bien que les récentes projections du gouvernement américain concernant une croissance substantielle de l'offre intérieure jusqu'en 2025 aient porté un nouveau coup aux prix.

BLÉ ET PRODUITS À BASE DE SOJA

Les cours à terme du maïs, du soja, de la farine de soja et de l'huile de soja sur le marché CBOT ont tous atteint leurs plus bas niveaux contractuels vendredi, bien que les plus bas niveaux à vie du blé aient été atteints mardi dernier. Les gestionnaires de fonds ont été vendeurs nets de contrats à terme et d'options sur le blé CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 février, bien que leur position courte nette de 68 524 contrats soit bien en deçà des récents maximums.

Au cours de la même semaine, les gestionnaires de fonds ont été largement vendeurs de contrats à terme et d'options sur l'huile de soja du CBOT, augmentant leur position nette à découvert à 52 841 contrats, contre 35 440 une semaine plus tôt. Il s'agit de leur position la plus baissière sur le pétrole depuis le début de l'année.

Ils ont également continué à vendre des contrats à terme et des options sur le tourteau de soja du CBOT, augmentant leur position courte nette à 30 684 contrats contre 27 592 la semaine précédente. Les fonds ont été vendeurs nets de farine dans 12 des 13 dernières semaines, et leur position au 20 février est la quatrième plus baissière après 2020, 2019 et 2016. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.