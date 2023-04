De grands gestionnaires de fonds basés en Chine s'installent pour la première fois à Hong Kong, cherchant à répondre à l'appétit des investisseurs chinois pour les produits en dollars américains et l'exposition internationale après la réouverture des frontières du pays.

L'incursion des fonds chinois à Hong Kong a débuté l'année dernière, lorsque la Chine a levé des années de blocage du COVID-19 et que les familles chinoises fortunées ont enfin pu voyager et diversifier leurs investissements dans leur quête de rendements plus élevés.

Au moins huit fonds basés en Chine continentale, dont des fonds quantiques en yuans d'un milliard de dollars, des fonds d'actions et des fonds communs de placement, se sont installés à Hong Kong au cours des six derniers mois, et plus de dix autres s'y dirigent, selon un décompte de Reuters basé sur des sources et des informations publiques.

La plupart d'entre eux mettent rapidement en place des équipes de vente et de recherche à l'étranger et se préparent au lancement de leurs premiers fonds en dollars américains. Les fonds basés sur le continent étant libellés en yuans, les gestionnaires de fonds doivent s'installer à Hong Kong pour pouvoir proposer des produits en devises.

L'une de ces sociétés, Ren Bridge Asset Management, basée à Pékin, qui gère 17 milliards de yuans (2,5 milliards de dollars), a ouvert un bureau à Hong Kong en mars et est en train de demander une licence de gestion d'actifs dans cette ville.

Le fonds, qui a délivré des rendements annualisés de 21% depuis 2017, a lancé un fonds offshore avec une stratégie d'actions à long biais, principalement pour les clients existants de Ren Bridge, y compris les entreprises et les family offices, avec des fonds à l'étranger.

Xue Youwei, ancien directeur financier de Lion Fund Management, est chargé de superviser les opérations à l'étranger.

"Nous sommes optimistes quant à l'avenir de Hong Kong en tant que centre mondial de gestion d'actifs. Grâce aux fonds offshore, nous espérons élargir le champ d'investissement, explorer les stratégies de couverture, tout en apprenant des excellents pairs étrangers", a déclaré M. Xue à Reuters.

Shanghai Qianxiang Asset Management, un fonds spéculatif quantique en Chine gérant plus de 10 milliards de yuans, a reçu une licence de gestion d'actifs de la part de la Securities and Futures Commission de Hong Kong en février et développe sa première stratégie de conseiller en négoce mondial de matières premières pour investir sur les marchés étrangers.

"Les gestionnaires étrangers obtiennent des licences et émettent des fonds en Chine - il est naturel pour nous d'aller à l'étranger", a déclaré Jason Yim, directeur général de QX Asset Management à Hong Kong.

Des sociétés de gestion de patrimoine telles que Noah Holdings, le plus grand gestionnaire de patrimoine indépendant de Chine, développent également de manière agressive leurs équipes à Hong Kong.

UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE

Les fonds spéculatifs onshore chinois ont connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie, avec 6 000 milliards de yuans d'actifs sous gestion, selon une étude d'UBS.

Lingjun Investment, le plus grand concurrent de Qianxiang, qui gère plus de 60 milliards de yuans, a formé une équipe de marketing à Hong Kong et a lancé son premier fonds quantique offshore à la fin de l'année dernière, selon des documents réglementaires et des sources.

Le gestionnaire d'actifs vedette Foresight Fund Management, un fonds commun de placement basé à Shanghai et fondé par l'investisseur chevronné Chen Guangming, a annoncé l'ouverture de sa succursale à Hong Kong en mars.

Erin Wu, responsable des relations avec les investisseurs chez OP Investment Management, une plateforme de fonds spéculatifs basée à Hong Kong qui fournit des services aux nouveaux fonds, a déclaré avoir reçu plus de demandes cette année qu'avant la pandémie. Mme Wu est en contact avec plus de dix gestionnaires basés en Chine pour préparer une structure offshore.

(1 $ = 6,8936 yuans chinois renminbi)