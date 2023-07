Plus d'une douzaine de grandes sociétés de fonds communs de placement en Chine ont réduit les frais dans environ 1 500 produits de fonds lundi, alors que les régulateurs ont commencé à réformer les pratiques en matière de frais dans le secteur de 3,7 billions de dollars.

Les gestionnaires de fonds, dont China Asset Management Co et Bank of Communications Schroder Fund Management Co, ont indiqué dans des déclarations séparées que les frais de gestion de certains produits axés sur les actions seraient ramenés à 1,2 % des actifs du fonds, contre 1,5 % précédemment. Le ratio des frais de garde serait ramené de 0,25 % à 0,2 %.

Ces réductions interviennent alors que l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers s'est engagée samedi à réduire les frais de gestion des fonds communs de placement. (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Muralikumar Anantharaman)