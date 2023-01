La décision de raccourcir la période de règlement pour les fonds communs de placement en actions fait suite au passage des marchés indiens à un cycle de règlement d'un jour, vendredi.

"Il a été décidé que toutes les sociétés de gestion d'actifs (AMC) passeraient à un cycle de paiement des rachats de T+2 pour les programmes d'actions, et qu'elles mettraient cela en œuvre de manière uniforme à partir du 1er février 2023", a déclaré l'Association of Mutual Funds in India dans un communiqué.