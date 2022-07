Les fonds d'actions américaines affichent la plus grande décollecte hebdomadaire en cinq semaines

Selon les données de Refinitiv Lipper, les fonds d'actions américains ont enregistré des ventes nettes d'une valeur de 8,45 milliards de dollars, ce qui constitue la plus importante sortie hebdomadaire depuis le 15 juin.

La Fed devrait relever ses taux directeurs de 75 points de base supplémentaires à l'issue de la réunion des 26 et 27 juillet, car elle cherche à équilibrer les risques d'une inflation obstinément élevée et la probabilité d'une récession.

Les fonds de croissance américains ont enregistré des sorties de 3,46 milliards de dollars après de petits achats la semaine précédente, tandis que les investisseurs ont quitté les fonds de valeur pour une valeur de 1,62 milliard de dollars dans une quatrième semaine consécutive de vente nette.

Les ventes dans les fonds obligataires ont atteint un montant net de 4 milliards de dollars, soit beaucoup plus que les sorties de 371 millions de dollars de la semaine précédente.

Les investisseurs ont cédé 897 millions de dollars de fonds d'obligations municipales américaines, marquant ainsi leur première vente nette hebdomadaire en trois semaines, tandis que les fonds d'obligations imposables américaines ont enregistré des sorties de 3,43 milliards de dollars.

Les fonds américains d'obligations à court et à moyen terme de bonne qualité, les fonds à court et à moyen terme du gouvernement et du Trésor et les fonds à haut rendement ont subi des sorties de fonds de 3 008 millions de dollars, 1 998 millions de dollars et 1 060 millions de dollars, respectivement.

Pendant ce temps, les fonds du marché monétaire ont attiré un troisième afflux hebdomadaire de 4,28 milliards de dollars, bien que les achats aient diminué d'environ 57 % par rapport à la semaine précédente.

