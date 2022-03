Les fonds d'actions américaines enregistrent le plus grand afflux hebdomadaire en six semaines

Pour un graphique relatif

L'indice S&P 500 a gagné 6,2 % la semaine dernière, marquant sa plus forte hausse depuis Nov. 2020. Les fonds américains à grande capitalisation ont attiré 9,39 milliards de dollars d'achats nets après avoir fait face à des sorties de 2,5 milliards de dollars la semaine précédente, les fonds à moyenne capitalisation ont reçu 98 millions de dollars et les petites capitalisations ont connu des sorties de 440 millions de dollars. Les fonds américains de croissance ont regagné des entrées, s'élevant à 3,38 milliards de dollars après six semaines consécutives de sorties, tandis que les fonds de valeur ont fait face à de petites sorties de 82 millions de dollars après des achats de 1,41 milliard de dollars la semaine précédente.

fonds américains de soins de santé et de technologie, ont tous deux attiré plus d'un milliard de dollars d'achats nets, et les fonds du secteur des finances ont reçu un montant net de 637 millions de dollars.

Entre-temps, les investisseurs ont vendu des fonds d'obligations américaines pour une 11e semaine consécutive, se débarrassant de fonds d'une valeur de 1,17 milliard de dollars, bien que les sorties aient été inférieures de 84 % à celles de la semaine précédente. Les fonds d'obligations municipales américaines ont perdu 1,67 milliard de dollars pour une sixième semaine consécutive de sorties, mais les fonds d'obligations imposables ont enregistré des entrées de 495 millions de dollars après deux semaines de sorties. Les investisseurs ont vendu plus de 2,78 milliards de dollars de fonds américains d'obligations à court et à moyen terme de qualité investissement au cours d'une onzième semaine consécutive de ventes nettes, tandis que les fonds à haut rendement ont fait face à des sorties de 2,32 milliards de dollars. Pendant ce temps, les fonds américains à revenu fixe imposables nationaux généraux et les fonds de participation aux prêts ont obtenu respectivement 2,13 milliards de dollars et 1,34 milliard de dollars d'achats nets.

marché monétaire américain ont perdu 2,65 milliards de dollars lors d'une troisième semaine consécutive de sorties, bien que les ventes aient diminué de 86 % par rapport à la semaine précédente.