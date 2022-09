Les fonds d'actions américaines subissent la plus forte décollecte hebdomadaire en 12 semaines

Certains investisseurs s'attendaient à ce que la Fed tempère ses hausses de taux pour éviter un ralentissement économique, ce qui aurait pour effet de stimuler les actifs à risque.

Selon les données Refinitiv Lipper, les investisseurs ont retiré un montant net de 14,83 milliards de dollars des fonds d'actions américains, enregistrant ainsi la plus importante sortie hebdomadaire depuis le 15 juin.

Les investisseurs se sont délestés de 4,21 milliards de dollars de fonds américains de croissance au cours d'une quatrième semaine consécutive de ventes nettes, tandis que les fonds de valeur ont enregistré des sorties de 2,79 milliards de dollars après une semaine d'achats nets.

Les données des fonds sectoriels montrent que les secteurs de la finance, de la consommation discrétionnaire et de la technologie ont tous enregistré des sorties, s'élevant respectivement à 957 millions, 849 millions et 400 millions de dollars nets.

Cependant, les fonds obligataires américains ont attiré des entrées nettes de 1,51 milliard de dollars après avoir connu deux semaines consécutives de sorties.

Les fonds d'obligations imposables ont enregistré des entrées nettes de 2,73 milliards de dollars, tandis que les fonds municipaux ont connu une cinquième sortie hebdomadaire, d'une valeur de 1,25 milliard de dollars.

Les investisseurs ont acheté des fonds d'obligations d'État et de trésorerie à court et moyen terme pour 5,14 milliards de dollars, mais les fonds à haut rendement et les fonds de participation aux prêts ont enregistré des ventes nettes de 2,26 milliards de dollars et de 808 millions de dollars.

Pendant ce temps, les ventes de fonds du marché monétaire se sont poursuivies pour une deuxième semaine consécutive, les investisseurs ayant retiré un montant net de 5,22 milliards de dollars.