Les fonds d'actions américains ont attiré des flux massifs au cours de la semaine du 27 décembre, soutenus par les attentes de réductions anticipées des taux par la Réserve fédérale, alors que les données ont montré que l'inflation s'est encore ralentie en novembre.

Selon les données du LSEG, les investisseurs ont acheté un montant net de 14,57 milliards de dollars de fonds d'actions américaines au cours de la semaine, ce qui représente leur achat net hebdomadaire le plus important depuis le 14 juin.

Les données sur la consommation personnelle aux États-Unis ont montré vendredi dernier que les prix américains ont baissé en novembre pour la première fois depuis plus de trois ans et demi, faisant passer la hausse annuelle de l'inflation sous la barre des 3 %.

Les fonds américains à grande, petite et multiple capitalisation ont attiré respectivement 8,93 milliards de dollars, 3,63 milliards de dollars et 642 millions de dollars, tandis que les fonds à moyenne capitalisation ont enregistré des sorties de fonds de 665 millions de dollars.

Dans le même temps, les fonds sectoriels américains ont enregistré des sorties d'environ 1,19 milliard de dollars, la consommation de base et la santé ayant fait l'objet de ventes nettes à hauteur de 924 millions de dollars et de 721 millions de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires, quant à eux, ont bénéficié d'un afflux marginal de 8 millions de dollars après quatre semaines successives de décollecte.

Les fonds à revenu fixe imposables sur le marché intérieur américain et les fonds de qualité à court et moyen terme ont enregistré des achats nets de 1,83 milliard de dollars et de 210 millions de dollars, respectivement. Les fonds gouvernementaux et de trésorerie à court/intermédiaire ont quant à eux subi des sorties de fonds d'environ 1,92 milliard de dollars.

Les données du LSEG montrent également que les investisseurs américains ont acheté pour environ 9,68 milliards de dollars de fonds du marché monétaire, après deux semaines consécutives de ventes nettes.