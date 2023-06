Les fonds d'actions américains ont enregistré leur premier afflux hebdomadaire en dix semaines au cours de la semaine du 31 mai, grâce à l'optimisme suscité par l'accord des parlementaires sur le relèvement de la limite de la dette nationale afin d'éviter un défaut de paiement.

Selon les données de Refinitiv Lipper, les fonds d'actions américains ont reçu un montant net de 1,22 milliard de dollars, leur premier afflux hebdomadaire depuis le 22 mars.

Les fonds de croissance américains ont reçu 2,24 milliards de dollars d'entrées après neuf sorties hebdomadaires consécutives, mais les fonds de valeur ont enregistré des ventes nettes de 1,34 milliard de dollars.

Par secteur, les fonds des secteurs de la technologie et de la consommation discrétionnaire ont enregistré des entrées de 1,18 milliard de dollars et de 160 millions de dollars, respectivement, mais les investisseurs se sont retirés du secteur de la consommation de base à hauteur de 692 millions de dollars.

Pendant ce temps, les investisseurs américains sont restés de gros acheteurs de fonds du marché monétaire pour la sixième semaine consécutive, leurs achats hebdomadaires s'élevant à un montant net de 27,56 milliards de dollars.

D'autre part, les fonds obligataires américains ont reçu 1,79 milliard de dollars lors d'une cinquième semaine consécutive d'achats nets.

Les fonds d'obligations d'État américaines et les fonds d'obligations de qualité à court et moyen terme ont reçu respectivement 1,99 milliard de dollars et 2,33 milliards de dollars d'entrées, tandis que les fonds à haut rendement et les fonds protégés contre l'inflation ont enregistré des sorties de 1,26 milliard de dollars et 581 millions de dollars, respectivement.