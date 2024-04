Les investisseurs américains ont été acheteurs nets de fonds d'actions pour la cinquième semaine consécutive au cours des sept jours précédant le 27 mars, car ils ont maintenu leurs attentes de trois réductions des taux d'intérêt cette année, bien que la prudence avant un rapport sur l'inflation ait limité les achats.

Selon les données du LSEG, les investisseurs ont acheté un montant net de 2,6 milliards de dollars en fonds d'actions américaines au cours de la semaine, ce qui représente leur achat net hebdomadaire le plus bas depuis le 6 mars.

Les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) publiées vendredi ont montré que les prix aux États-Unis ont augmenté modérément en février, soutenant l'idée que la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt en juin.

Les fonds américains à grande capitalisation ont reçu 6,13 milliards de dollars au cours de la semaine, après des achats nets de 15,3 milliards de dollars au cours de la semaine précédente.

Les fonds à petite capitalisation ont également gagné 1,45 milliard de dollars, mais les fonds à capitalisation multiple et moyenne ont enregistré des sorties de 2,86 milliards de dollars et de 378 millions de dollars, respectivement.

Les investisseurs ont acheté des fonds des secteurs de la technologie et de l'industrie pour environ 1 milliard de dollars et 907 millions de dollars, respectivement, sur une base nette. Le secteur de la santé, quant à lui, a fait l'objet de 802 millions de dollars de ventes nettes.

Les fonds obligataires américains ont enregistré des achats nets de 3,47 milliards de dollars, contre des sorties de 1,47 milliard de dollars la semaine précédente.

Les fonds d'obligations américaines à court et moyen terme de bonne qualité ont gagné 1,88 milliard de dollars, ce qui représente le plus gros afflux de fonds en trois semaines. Les fonds de participation aux prêts et les fonds généraux de titres à revenu fixe imposables nationaux ont également recueilli 755 millions de dollars et 506 millions de dollars, respectivement.

Les fonds du marché monétaire ont enregistré des ventes nettes pour un montant de 12,08 milliards de dollars, ce qui représente la deuxième sortie hebdomadaire consécutive.