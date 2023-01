Les fonds d'actions américains enregistrent une septième semaine de sorties de fonds

La prudence des investisseurs à l'approche de la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed a également affecté l'appétit pour les actions.

Les données de Refinitiv Lipper ont montré que les investisseurs se sont délestés d'une valeur nette de 20,72 milliards de dollars de fonds d'actions américaines, contre des retraits nets de 5,56 milliards de dollars la semaine précédente.

Les données publiées jeudi ont mis en évidence un resserrement du marché de l'emploi, les emplois privés américains ayant augmenté plus que prévu en décembre, ce qui a alimenté de nouvelles inquiétudes concernant l'inflation.

Les fonds de croissance américains ont subi une septième semaine consécutive de sorties nettes à 7,12 milliards de dollars, tandis que les retraits des fonds de valeur ont atteint 2,49 milliards de dollars.

Les données montrent que les fonds des secteurs de la technologie, de la santé et de la finance ont enregistré des sorties de 776 millions de dollars, 485 millions de dollars et 484 millions de dollars, respectivement.

Les sorties de fonds d'obligations américaines ont diminué à 51 millions de dollars, soit le niveau le plus bas depuis 16 semaines, selon les données.

Les fonds d'obligations américaines imposables ont connu leur premier afflux hebdomadaire en huit semaines, à 80 millions de dollars, mais les fonds d'obligations municipales ont subi une cinquième sortie hebdomadaire, totalisant 2,01 milliards de dollars.

Les investisseurs ont acheté 3,93 milliards de dollars de fonds d'obligations d'État américaines à court et moyen terme, marquant ainsi leur plus grand achat net hebdomadaire depuis le 28 septembre, bien que les fonds d'obligations à haut rendement et d'obligations de qualité à court et moyen terme aient subi des sorties de 1,96 milliard de dollars et de 1,26 milliard de dollars, respectivement.

Les fonds du marché monétaire ont enregistré des entrées pour une deuxième semaine consécutive, soit un montant net de 69,46 milliards de dollars.