Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties de capitaux pour la deuxième semaine consécutive au cours des sept jours précédant le 10 avril, les investisseurs ayant évalué la possibilité que la Réserve fédérale maintienne les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps à la suite des récentes lectures robustes de l'inflation et de l'emploi aux États-Unis.

Selon les données du LSEG, les investisseurs se sont débarrassés d'une valeur nette de 2,73 milliards de dollars de fonds d'actions américaines au cours de la semaine, après des cessions nettes d'une valeur d'environ 3,24 milliards de dollars au cours de la semaine précédente.

Par segment, les fonds américains à grande capitalisation ont été confrontés à des ventes nettes d'une valeur de 5,28 milliards de dollars, la plus importante depuis le 10 janvier. Les fonds américains à moyenne capitalisation ont également subi des sorties de fonds de 506 millions de dollars, mais les fonds à petite et à multiple capitalisation ont reçu respectivement 1,92 milliard de dollars et 1,43 milliard de dollars d'entrées de fonds.

Le secteur de la technologie a perdu 750 millions de dollars, sa première décollecte hebdomadaire depuis le 21 février. Les secteurs de la santé et de la consommation de base ont quant à eux enregistré des retraits nets de 1,07 milliard de dollars et de 464 millions de dollars.

En revanche, les fonds obligataires américains ont enregistré des achats nets d'environ 6,25 milliards de dollars au cours de la semaine, prolongeant les entrées pour une troisième semaine consécutive.

Les fonds américains de qualité à court/intermédiaire sont restés en demande pour la 17ème semaine consécutive, avec des entrées nettes d'environ 3,4 milliards de dollars.

Les fonds américains à court/intermédiaire de gouvernement et de trésorerie, ainsi que les fonds de participation aux prêts ont également enregistré des achats nets de 1,54 milliard de dollars et de 663 millions de dollars, respectivement.

Les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont enregistré des ventes nettes d'une valeur de 34,98 milliards de dollars au cours de la semaine, soit une troisième décollecte hebdomadaire en quatre semaines.