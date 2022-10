Les fonds d'actions et d'obligations mondiaux enregistrent des sorties de capitaux pour la huitième semaine consécutive

Selon les données, les investisseurs se sont débarrassés de 7,3 milliards de dollars de fonds d'actions mondiales et de 14,27 milliards de dollars de fonds obligataires.

Les sorties d'actions se sont concentrées sur les fonds d'actions européens, qui ont connu des ventes nettes d'une valeur de 7 milliards de dollars, tandis que les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties de 2 milliards de dollars. D'autre part, les actions asiatiques ont reçu un petit afflux de 410 millions de dollars au cours de la semaine.

Parmi les fonds obligataires, les fonds européens ont une fois de plus pris la tête avec des sorties d'une valeur de 8,8 milliards de dollars, tandis que les fonds obligataires américains ont enregistré des sorties de 4,9 milliards de dollars.

Les obligations du monde entier ont été touchées par la déroute des obligations d'État britanniques, connues sous le nom de gilts, qui a fait grimper en flèche les rendements des obligations du Trésor américain, en raison des craintes que les fonds de pension britanniques ne soient contraints de vendre leurs actifs.

Le rendement des Treasuries à 10 ans a grimpé à 4,08 % cette semaine, le plus haut en 14 ans, alors que la hausse des prix de l'inflation a fait craindre que les efforts continus de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation ne déclenchent une récession.

Le Fonds monétaire international a mis en garde cette semaine contre une réévaluation désordonnée des marchés, affirmant que les risques pour la stabilité financière mondiale ont augmenté, ce qui accroît les risques de contagion et de propagation du stress entre les marchés.

Pendant ce temps, les investisseurs mondiaux ont placé leur argent dans des actifs plus sûrs, les fonds du marché monétaire et les fonds d'obligations du gouvernement américain ayant attiré environ 4,7 milliards de dollars chacun au cours de la semaine.

Les obligations et les actions des marchés émergents (ME) ont fait face à des sorties d'une valeur de 2,6 milliards de dollars et d'un milliard de dollars respectivement, selon une analyse de 24 465 fonds ME.

Parmi les fonds de matières premières, les fonds de métaux précieux ont enregistré une petite entrée de 83,2 millions de dollars, tandis que les fonds d'énergie et de métaux industriels ont connu des sorties.