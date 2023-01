Les fonds d'actions mondiales attirent des flux pour la troisième semaine consécutive

Les données de Refinitiv Lipper ont montré que les fonds d'actions mondiales ont obtenu 3,23 milliards de dollars d'entrées au cours de la semaine, contre 5,16 milliards de dollars d'achats nets la semaine précédente.

Les données publiées jeudi ont montré que l'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au quatrième trimestre. Plus tôt dans la semaine, une enquête a montré que l'activité commerciale dans la zone euro s'est améliorée en janvier, suscitant l'espoir que l'économie repose sur de meilleures bases que ce que l'on craignait auparavant.

Les fonds d'actions européens et asiatiques ont reçu 3,15 milliards de dollars et 1,36 milliard de dollars d'entrées, mais les investisseurs ont vendu pour environ 1,14 milliard de dollars de fonds d'actions américains.

Les données ont montré que de nombreux fonds sectoriels n'avaient plus la cote, les soins de santé, l'industrie et la finance ayant enregistré des cessions de 1,8 milliard de dollars, 695 millions de dollars et 687 millions de dollars, respectivement.

Pendant ce temps, les fonds obligataires mondiaux ont accumulé des entrées nettes de 11,35 milliards de dollars au cours d'une quatrième semaine consécutive d'achats nets.

Les fonds mondiaux d'obligations à court et moyen terme ont obtenu 1,05 milliard de dollars, tandis que les fonds d'obligations d'État ont attiré 3,53 milliards de dollars au cours d'une 13e semaine consécutive d'achats nets, mais les investisseurs ont retiré 160 millions de dollars de fonds à haut rendement après deux semaines d'achats nets.

Les fonds du marché monétaire mondial ont subi des sorties d'une valeur de 12,25 milliards de dollars.

Parmi les fonds de matières premières, les fonds de métaux précieux ont attiré 1,19 milliard de dollars, le plus grand afflux hebdomadaire en neuf mois, mais les fonds d'énergie ont subi des sorties de 87 millions de dollars.

Les données relatives aux 24 502 fonds des marchés émergents (ME) montrent que les fonds d'actions ont attiré un montant net de 5,02 milliards de dollars au cours d'une troisième semaine consécutive d'achats nets, tandis que les fonds d'obligations ont obtenu des entrées nettes de 3,9 milliards de dollars.