Les fonds d'actions mondiales connaissent la plus forte décollecte hebdomadaire depuis cinq semaines

Selon Refinitiv Lipper, les investisseurs se sont délestés d'une valeur nette de 13,79 milliards de dollars de fonds d'actions mondiales, marquant ainsi la plus importante sortie hebdomadaire depuis le 15 juin.

La Banque centrale européenne a augmenté son taux de dépôt de référence de 50 points de base, au-delà de sa propre orientation d'une hausse de 25 points de base, afin de freiner la montée en flèche des niveaux d'inflation dans la région.

La Réserve fédérale américaine devrait également relever ses taux directeurs de 75 points de base supplémentaires lors de sa réunion de la semaine prochaine, car elle cherche à équilibrer les risques d'une inflation obstinément élevée et la probabilité d'une récession.

Les fonds d'actions américaines et européennes ont enregistré des retraits de 8,45 milliards de dollars et de 5,6 milliards de dollars, respectivement, bien que les investisseurs aient versé environ 740 millions de dollars dans les fonds d'actions asiatiques.

Les données sectorielles montrent que les fonds financiers, de consommation discrétionnaire et de métaux et mines ont enregistré des sorties de 995 millions de dollars, 445 millions de dollars et 416 millions de dollars, respectivement, mais que les soins de santé ont enregistré des entrées de 511 millions de dollars.

La vente s'est poursuivie pour une deuxième semaine dans les fonds d'obligations mondiales, les investisseurs dénouant des avoirs d'une valeur de 6,9 milliards de dollars.

Les fonds gouvernementaux ont enregistré des sorties de 2,49 milliards de dollars après 15 semaines d'entrées, tandis que les ventes nettes dans les fonds d'obligations à court et moyen terme ont diminué pour atteindre leur plus bas niveau en 15 semaines, soit 1,88 milliard de dollars.

Entre-temps, les investisseurs ont vendu des fonds du marché monétaire pour une valeur de 1,34 milliard de dollars après deux semaines d'achats.

Dans le domaine des matières premières, les ventes nettes de fonds d'or et de métaux précieux ont atteint 1,1 milliard de dollars, soit une sortie de 63 % supérieure à celle de la semaine précédente, tandis que les fonds d'énergie ont enregistré une quatrième sortie hebdomadaire, évaluée à 180 millions de dollars.

Une analyse de 24 388 fonds de marchés émergents a montré que les investisseurs ont jeté des fonds d'actions d'une valeur de 2,04 milliards, la plus grande sortie en 10 semaines, tandis que les fonds d'obligations ont subi une sixième sortie hebdomadaire de 2,13 milliards.

