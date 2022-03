Les fonds d'actions mondiales enregistrent d'importantes entrées après trois semaines de sorties de capitaux

Les fonds d'actions mondiales ont obtenu 19,66 milliards de dollars au cours de la semaine, soit le montant le plus élevé depuis la semaine terminée le 9 février, selon les données de Refinitiv Lipper.

L'indice boursier mondial MSCI a bondi de 5,7 % la semaine dernière, après avoir été enlisé depuis le début de l'année en raison des préoccupations liées à l'inflation et aux tensions géopolitiques.

"Les investisseurs se tournent largement vers les actions au détriment des obligations alors que le rendement américain à 10 ans a grimpé", a déclaré Joseph Seeger, analyste technologique senior chez Nasdaq IR Intelligence, ajoutant que davantage de flux entrants sont attendus vers les actions en raison du rééquilibrage mensuel et trimestriel. Les fonds d'actions américaines ont mené les achats avec des entrées d'une valeur de 13,88 milliards de dollars, tandis que les fonds européens et asiatiques ont reçu respectivement 4,14 milliards et 1,19 milliard de dollars. Parmi les fonds sectoriels, les fonds technologiques ont obtenu 2,13 milliards de dollars, le plus grand afflux hebdomadaire depuis juillet 2021, tandis que les soins de santé et les services financiers ont attiré 1,71 milliard de dollars et 0,58 milliard de dollars d'achats nets.

Pendant ce temps, les fonds obligataires ont enregistré des sorties pour une 11e semaine consécutive pour un montant de 1,7 milliard de dollars, bien qu'il s'agisse des plus faibles de cette période. Les fonds d'obligations à haut rendement et les fonds d'obligations à court et moyen terme ont perdu plus de 2 milliards de dollars chacun lors de leur 11e sortie hebdomadaire.

"Sur les marchés obligataires, il y a eu un regain d'intérêt pour les obligations à taux variable, tandis que la rotation du crédit global vers les obligations souveraines et les TIPS s'est poursuivie", a déclaré Jefferies dans un rapport vendredi.

Entre-temps, les fonds d'obligations d'État ont attiré 1,92 milliard de dollars, leur plus grand afflux hebdomadaire en trois semaines, et les fonds protégés contre l'inflation ont attiré 1,07 milliard de dollars d'achats nets.

Les investisseurs ont également été vendeurs nets de fonds du marché monétaire mondial pour une deuxième semaine consécutive, puisqu'ils ont retiré des fonds d'une valeur de 19,38 milliards de dollars. Parmi les fonds de matières premières, les fonds de métaux précieux ont reçu 1,43 milliard de dollars pour une 10e semaine consécutive d'achats nets. Cependant, les fonds d'énergie ont affiché des sorties de 306 millions de dollars après deux semaines d'entrées.

